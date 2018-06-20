Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2018)

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 1,97%, до 1.9671 маната, курс рубля – на 1,84%, до 0,0267 маната.