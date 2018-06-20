Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2018)

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 1,97%, до 1.9671 маната, курс рубля – на 1,84%, до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9671
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.2568
|1 Аргентинское песо
|0.0612
|1 Белорусский рубль
|0.8444
|1 Бразильский реал
|0.4537
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1238
|100 Вон Республики Корея
|0.1535
|1 Чешская крона
|0.0762
|100 Чилийских песо
|0.2658
|1 Китайский юань
|0.2625
|1 Датская крона
|0.2639
|1 Грузинский лари
|0.6911
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0250
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2371
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1909
|1 Швейцарский франк
|1.7073
|1 Израильский шекель
|0.4681
|1 Канадский доллар
|1.2797
|1 Кувейтский динар
|5.6155
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4242
|1 Мексиканское песо
|0.0828
|1 Молдавский лей
|0.1009
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2076
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4560
|1 Сингапурский доллар
|1.2531
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3929
|1 Турецкая лира
|0.3577
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1869
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5433
|1 Новозеландский доллар
|1.1735
|Золото (1 унция)
|2166.1315
|Серебро (1 унция)
|27.7593
|Платина (1 унция)
|1466.0290
|Палладий (1 унция)
|1651.5415
Namiq HüseynovАвтор новости
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