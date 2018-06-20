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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2018)

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро упал на 1,97%, до 1.9671 маната, курс рубля – на 1,84%, до 0,0267 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9671
    1 Российский рубль 0.0267
    1 Австралийский доллар 1.2568
    1 Аргентинское песо 0.0612
    1 Белорусский рубль 0.8444
    1 Бразильский реал 0.4537
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1238
    100 Вон Республики Корея 0.1535
    1 Чешская крона 0.0762
    100 Чилийских песо 0.2658
    1 Китайский юань 0.2625
    1 Датская крона 0.2639
    1 Грузинский лари 0.6911
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0250
    1 Английский фунт стерлингов 2.2371
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1909
    1 Швейцарский франк 1.7073
    1 Израильский шекель 0.4681
    1 Канадский доллар 1.2797
    1 Кувейтский динар 5.6155
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4242
    1 Мексиканское песо 0.0828
    1 Молдавский лей 0.1009
    1 Египетский фунт 0.0952
    1 Норвежская крона 0.2076
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4560
    1 Сингапурский доллар 1.2531
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3929
    1 Турецкая лира 0.3577
    1 Тайваньский доллар 0.0563
    1 Таджикский сомони 0.1869
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0643
    100 Японских йен 1.5433
    1 Новозеландский доллар 1.1735
    Золото (1 унция) 2166.1315
    Серебро (1 унция) 27.7593
    Платина (1 унция) 1466.0290
    Палладий (1 унция) 1651.5415
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