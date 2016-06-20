​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2016)

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5210 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,37% и составил 1,7307 маната. Курс рубля вырос на 1,73% и составил 0,0235 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5210 1 Евро 1.7307 1 Российский рубль 0.0235 1 Австралийский доллар 1.1327 1 Аргентинское песо 0.1094 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4452 1 Дирхам ОАЭ 0.4141 1 Южноафриканский рэнд 0.1013 100 Вон Республики Корея 0.1310 1 Чешская крона 0.0640 100 Чилийских песо 0.2222 1 Китайский юань 0.2312 1 Датская крона 0.2327 1 Грузинский лари 0.6987 1 Гонконгский доллар 0.1960 1 Индийская рупия 0.0226 1 Английский фунт стерлингов 2.2191 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1847 1 Швейцарский франк 1.5775 1 Израильский шекель 0.3950 1 Канадский доллар 1.1852 1 Кувейтский динар 5.0548 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0225 100 Ливанских фунтов 0.1009 1 Малазийский ринггит 0.3733 1 Мексиканское песо 0.0814 1 Молдавский лей 0.0771 1 Египетский фунт 0.1713 1 Норвежская крона 0.1839 100 Узбекских сум 0.0519 1 Польский злотый 0.3932 1 Сингапурский доллар 1.1320 1 Саудовский риал 0.4056 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1456 1 Турецкая лира 0.5230 1 Тайваньский доллар 0.0472 1 Таджикский сомони 0.1939 1 Новый туркменский манат 0.4519 1 Украинская гривна 0.0611 100 Японских йен 1.4532 1 Новозеландский доллар 1.0823 Золото (1 унция) 1963,1547 Серебро (1 унция) 26,3620 Платина (1 унция) 1472,3280 Палладий (1 унция) 807,6510