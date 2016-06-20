​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2016)

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5210 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,37% и составил 1,7307 маната. Курс рубля вырос на 1,73% и составил 0,0235 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5210
|1 Евро
|1.7307
|1 Российский рубль
|0.0235
|1 Австралийский доллар
|1.1327
|1 Аргентинское песо
|0.1094
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4452
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4141
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1013
|100 Вон Республики Корея
|0.1310
|1 Чешская крона
|0.0640
|100 Чилийских песо
|0.2222
|1 Китайский юань
|0.2312
|1 Датская крона
|0.2327
|1 Грузинский лари
|0.6987
|1 Гонконгский доллар
|0.1960
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2191
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1847
|1 Швейцарский франк
|1.5775
|1 Израильский шекель
|0.3950
|1 Канадский доллар
|1.1852
|1 Кувейтский динар
|5.0548
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0225
|100 Ливанских фунтов
|0.1009
|1 Малазийский ринггит
|0.3733
|1 Мексиканское песо
|0.0814
|1 Молдавский лей
|0.0771
|1 Египетский фунт
|0.1713
|1 Норвежская крона
|0.1839
|100 Узбекских сум
|0.0519
|1 Польский злотый
|0.3932
|1 Сингапурский доллар
|1.1320
|1 Саудовский риал
|0.4056
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1456
|1 Турецкая лира
|0.5230
|1 Тайваньский доллар
|0.0472
|1 Таджикский сомони
|0.1939
|1 Новый туркменский манат
|0.4519
|1 Украинская гривна
|0.0611
|100 Японских йен
|1.4532
|1 Новозеландский доллар
|1.0823
|Золото (1 унция)
|1963,1547
|Серебро (1 унция)
|26,3620
|Платина (1 унция)
|1472,3280
|Палладий (1 унция)
|807,6510
Tural İbadlıАвтор новости
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