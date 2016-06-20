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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2016)

    1 доллар США - 1,5210 маната

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5210 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,37% и составил 1,7307 маната. Курс рубля вырос на 1,73% и составил 0,0235 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5210
    1 Евро 1.7307
    1 Российский рубль 0.0235
    1 Австралийский доллар 1.1327
    1 Аргентинское песо 0.1094
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4452
    1 Дирхам ОАЭ 0.4141
    1 Южноафриканский рэнд 0.1013
    100 Вон Республики Корея 0.1310
    1 Чешская крона 0.0640
    100 Чилийских песо 0.2222
    1 Китайский юань 0.2312
    1 Датская крона 0.2327
    1 Грузинский лари 0.6987
    1 Гонконгский доллар 0.1960
    1 Индийская рупия 0.0226
    1 Английский фунт стерлингов 2.2191
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1847
    1 Швейцарский франк 1.5775
    1 Израильский шекель 0.3950
    1 Канадский доллар 1.1852
    1 Кувейтский динар 5.0548
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0225
    100 Ливанских фунтов 0.1009
    1 Малазийский ринггит 0.3733
    1 Мексиканское песо 0.0814
    1 Молдавский лей 0.0771
    1 Египетский фунт 0.1713
    1 Норвежская крона 0.1839
    100 Узбекских сум 0.0519
    1 Польский злотый 0.3932
    1 Сингапурский доллар 1.1320
    1 Саудовский риал 0.4056
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1456
    1 Турецкая лира 0.5230
    1 Тайваньский доллар 0.0472
    1 Таджикский сомони 0.1939
    1 Новый туркменский манат 0.4519
    1 Украинская гривна 0.0611
    100 Японских йен 1.4532
    1 Новозеландский доллар 1.0823
    Золото (1 унция) 1963,1547
    Серебро (1 унция) 26,3620
    Платина (1 унция) 1472,3280
    Палладий (1 унция) 807,6510

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