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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,23% - до 1, 8962 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0263 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8962
1 Российский рубль 0.0263
1 Австралийский доллар 1.1765
1 Аргентинское песо 0.0378
1 Белорусский рубль 0.8147
1 Бразильский реал 0.4148
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1179
100 Вон Республики Корея 0.1425
1 Чешская крона 0.0736
100 Чилийских песо 0.2443
1 Китайский юань 0.2461
1 Датская крона 0.2539
1 Грузинский лари 0.6199
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.1648
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1763
1 Швейцарский франк 1.6798
1 Израильский шекель 0.4757
1 Канадский доллар 1.2657
1 Кувейтский динар 5.5875
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4070
1 Мексиканское песо 0.0889
1 Молдавский лей 0.0949
1 Египетский фунт 0.0997
1 Норвежская крона 0.1936
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4406
1 Сингапурский доллар 1.2360
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3443
1 Турецкая лира 0.2805
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0644
100 Японских йен 1.5424
1 Новозеландский доллар 1.1113
Золото (1 унция) 2169.9990
Серебро (1 унция) 24.5466
Платина (1 унция) 1400.0690
Палладий (1 унция) 2244.4165
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