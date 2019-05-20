​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,23% - до 1, 8962 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0263 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8962 1 Российский рубль 0.0263 1 Австралийский доллар 1.1765 1 Аргентинское песо 0.0378 1 Белорусский рубль 0.8147 1 Бразильский реал 0.4148 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1179 100 Вон Республики Корея 0.1425 1 Чешская крона 0.0736 100 Чилийских песо 0.2443 1 Китайский юань 0.2461 1 Датская крона 0.2539 1 Грузинский лари 0.6199 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.1648 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1763 1 Швейцарский франк 1.6798 1 Израильский шекель 0.4757 1 Канадский доллар 1.2657 1 Кувейтский динар 5.5875 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4070 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0949 1 Египетский фунт 0.0997 1 Норвежская крона 0.1936 100 Узбекских сум 0.0201 1 Польский злотый 0.4406 1 Сингапурский доллар 1.2360 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3443 1 Турецкая лира 0.2805 1 Тайваньский доллар 0.0542 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0644 100 Японских йен 1.5424 1 Новозеландский доллар 1.1113 Золото (1 унция) 2169.9990 Серебро (1 унция) 24.5466 Платина (1 унция) 1400.0690 Палладий (1 унция) 2244.4165