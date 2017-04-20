Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2017)

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,08% - до 1,8260 маната. Курс рубля снизился на 0,66% - до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.8260 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.2783 1 Аргентинское песо 0.1106 1 Белорусский рубль 0.9057 1 Бразильский реал 0.5404 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1281 100 Вон Республики Корея 0.1494 1 Чешская крона 0.0679 100 Чилийских песо 0.2627 1 Китайский юань 0.2472 1 Датская крона 0.2455 1 Грузинский лари 0.7100 1 Гонконгский доллар 0.2189 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.1802 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1900 1 Швейцарский франк 1.7072 1 Израильский шекель 0.4641 1 Канадский доллар 1.2632 1 Кувейтский динар 5.5883 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3868 1 Мексиканское песо 0.0902 1 Молдавский лей 0.0884 1 Египетский фунт 0.0937 1 Норвежская крона 0.1983 100 Узбекских сум 0.0463 1 Польский злотый 0.4292 1 Сингапурский доллар 1.2179 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3232 1 Турецкая лира 0.4638 1 Тайваньский доллар 0.0559 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4870 1 Украинская гривна 0.0636 100 Японских йен 1.5622 1 Новозеландский доллар 1.1981 Золото (1 унция) 2177,1989 Серебро (1 унция) 30,8439 Платина (1 унция) 1666,4538 Палладий (1 унция) 1326,0138