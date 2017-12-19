Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2017)

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,27% - до 2,0048 маната, курс рубля – на 0,35%, до 0,0290 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0048
|1 Российский рубль
|0.0290
|1 Австралийский доллар
|1.3037
|1 Аргентинское песо
|0.0968
|1 Белорусский рубль
|0.8410
|1 Бразильский реал
|0.5169
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1333
|100 Вон Республики Корея
|0.1565
|1 Чешская крона
|0.0780
|100 Чилийских песо
|0.2736
|1 Китайский юань
|0.2570
|1 Датская крона
|0.2694
|1 Грузинский лари
|0.6700
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2756
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2010
|1 Швейцарский франк
|1.7249
|1 Израильский шекель
|0.4851
|1 Канадский доллар
|1.3217
|1 Кувейтский динар
|5.6282
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4172
|1 Мексиканское песо
|0.0892
|1 Молдавский лей
|0.0997
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2034
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4765
|1 Сингапурский доллар
|1.2615
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4023
|1 Турецкая лира
|0.4443
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0611
|100 Японских йен
|1.5095
|1 Новозеландский доллар
|1.1905
|Золото (1 унция)
|2146,4188
|Серебро (1 унция)
|27,4366
|Платина (1 унция)
|1549,1311
|Палладий (1 унция)
|1742,8545
Tural İbadlıАвтор новости
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