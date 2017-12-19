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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2017)

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,27% - до 2,0048 маната, курс рубля – на 0,35%, до 0,0290 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0048
    1 Российский рубль 0.0290
    1 Австралийский доллар 1.3037
    1 Аргентинское песо 0.0968
    1 Белорусский рубль 0.8410
    1 Бразильский реал 0.5169
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1333
    100 Вон Республики Корея 0.1565
    1 Чешская крона 0.0780
    100 Чилийских песо 0.2736
    1 Китайский юань 0.2570
    1 Датская крона 0.2694
    1 Грузинский лари 0.6700
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2756
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0042
    1 Шведская крона 0.2010
    1 Швейцарский франк 1.7249
    1 Израильский шекель 0.4851
    1 Канадский доллар 1.3217
    1 Кувейтский динар 5.6282
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4172
    1 Мексиканское песо 0.0892
    1 Молдавский лей 0.0997
    1 Египетский фунт 0.0952
    1 Норвежская крона 0.2034
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4765
    1 Сингапурский доллар 1.2615
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4023
    1 Турецкая лира 0.4443
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0611
    100 Японских йен 1.5095
    1 Новозеландский доллар 1.1905
    Золото (1 унция) 2146,4188
    Серебро (1 унция) 27,4366
    Платина (1 унция) 1549,1311
    Палладий (1 унция) 1742,8545
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