Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2017)

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату на 0,32% - до 2,0063 маната, курс рубля упал на 0,34%, до 0,0296 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0063 1 Российский рубль 0.0296 1 Австралийский доллар 1.3347 1 Аргентинское песо 0.0981 1 Белорусский рубль 0.8683 1 Бразильский реал 0.5361 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1253 100 Вон Республики Корея 0.1501 1 Чешская крона 0.0780 100 Чилийских песо 0.2719 1 Китайский юань 0.2564 1 Датская крона 0.2695 1 Грузинский лари 0.6836 1 Гонконгский доллар 0.2180 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.2469 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2089 1 Швейцарский франк 1.7339 1 Израильский шекель 0.4854 1 Канадский доллар 1.3534 1 Кувейтский динар 5.6276 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4022 1 Мексиканское песо 0.0900 1 Молдавский лей 0.0983 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2137 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4737 1 Сингапурский доллар 1.2510 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3960 1 Турецкая лира 0.4627 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5045 1 Новозеландский доллар 1.2068 Золото (1 унция) 2176,4680 Серебро (1 унция) 28,8014 Платина (1 унция) 1567,4922 Палладий (1 унция) 1654,1973