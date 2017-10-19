Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2017)

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату на 0,32% - до 2,0063 маната, курс рубля упал на 0,34%, до 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0063
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.3347
|1 Аргентинское песо
|0.0981
|1 Белорусский рубль
|0.8683
|1 Бразильский реал
|0.5361
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1253
|100 Вон Республики Корея
|0.1501
|1 Чешская крона
|0.0780
|100 Чилийских песо
|0.2719
|1 Китайский юань
|0.2564
|1 Датская крона
|0.2695
|1 Грузинский лари
|0.6836
|1 Гонконгский доллар
|0.2180
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2469
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2089
|1 Швейцарский франк
|1.7339
|1 Израильский шекель
|0.4854
|1 Канадский доллар
|1.3534
|1 Кувейтский динар
|5.6276
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4022
|1 Мексиканское песо
|0.0900
|1 Молдавский лей
|0.0983
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2137
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4737
|1 Сингапурский доллар
|1.2510
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3960
|1 Турецкая лира
|0.4627
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5045
|1 Новозеландский доллар
|1.2068
|Золото (1 унция)
|2176,4680
|Серебро (1 унция)
|28,8014
|Платина (1 унция)
|1567,4922
|Палладий (1 унция)
|1654,1973
Namiq HüseynovАвтор новости
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