Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2016)

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,6370 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,68% и составил 1,8281 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,40% и составил 0,0252 маната.