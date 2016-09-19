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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2016)

    1 доллар США - 1,6370 маната

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,6370 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,68% и составил 1,8281 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,40% и составил 0,0252 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6370
    1 Евро 1.8281
    1 Российский рубль 0.0252
    1 Австралийский доллар 1.2330
    1 Аргентинское песо 0.1082
    1 Белорусский рубль 0.8384
    1 Бразильский реал 0.5011
    1 Дирхам ОАЭ 0.4457
    1 Южноафриканский рэнд 0.1158
    100 Вон Республики Корея 0.1464
    1 Чешская крона 0.0677
    100 Чилийских песо 0.2421
    1 Китайский юань 0.2454
    1 Датская крона 0.2454
    1 Грузинский лари 0.7094
    1 Гонконгский доллар 0.2110
    1 Индийская рупия 0.0245
    1 Английский фунт стерлингов 2.1343
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1913
    1 Швейцарский франк 1.6722
    1 Израильский шекель 0.4337
    1 Канадский доллар 1.2436
    1 Кувейтский динар 5.4250
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0238
    100 Ливанских фунтов 0.1087
    1 Малазийский ринггит 0.3963
    1 Мексиканское песо 0.0840
    1 Молдавский лей 0.0829
    1 Египетский фунт 0.1843
    1 Норвежская крона 0.1974
    100 Узбекских сум 0.0551
    1 Польский злотый 0.4243
    1 Сингапурский доллар 1.1999
    1 Саудовский риал 0.4365
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2916
    1 Турецкая лира 0.5499
    1 Тайваньский доллар 0.0521
    1 Таджикский сомони 0.2084
    1 Новый туркменский манат 0.4686
    1 Украинская гривна 0.0634
    100 Японских йен 1.6044
    1 Новозеландский доллар 1.1947
    Золото (1 унция) 2147,7690
    Серебро (1 унция) 31,2667
    Платина (1 унция) 1656,6440
    Палладий (1 унция) 1073,8720
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