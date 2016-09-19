Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2016)

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,6370 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,68% и составил 1,8281 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,40% и составил 0,0252 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6370
|1 Евро
|1.8281
|1 Российский рубль
|0.0252
|1 Австралийский доллар
|1.2330
|1 Аргентинское песо
|0.1082
|1 Белорусский рубль
|0.8384
|1 Бразильский реал
|0.5011
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4457
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1158
|100 Вон Республики Корея
|0.1464
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2421
|1 Китайский юань
|0.2454
|1 Датская крона
|0.2454
|1 Грузинский лари
|0.7094
|1 Гонконгский доллар
|0.2110
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1343
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1913
|1 Швейцарский франк
|1.6722
|1 Израильский шекель
|0.4337
|1 Канадский доллар
|1.2436
|1 Кувейтский динар
|5.4250
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1087
|1 Малазийский ринггит
|0.3963
|1 Мексиканское песо
|0.0840
|1 Молдавский лей
|0.0829
|1 Египетский фунт
|0.1843
|1 Норвежская крона
|0.1974
|100 Узбекских сум
|0.0551
|1 Польский злотый
|0.4243
|1 Сингапурский доллар
|1.1999
|1 Саудовский риал
|0.4365
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2916
|1 Турецкая лира
|0.5499
|1 Тайваньский доллар
|0.0521
|1 Таджикский сомони
|0.2084
|1 Новый туркменский манат
|0.4686
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.6044
|1 Новозеландский доллар
|1.1947
|Золото (1 унция)
|2147,7690
|Серебро (1 унция)
|31,2667
|Платина (1 унция)
|1656,6440
|Палладий (1 унция)
|1073,8720
Tural İbadlıАвтор новости
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