​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2015)

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% - до 1,0490 манатов.

Как сообщает Report, евро подешевело на 0,29% - до 1,1586 манатов.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,62% до 0,0160 манатов.