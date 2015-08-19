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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2015)

    1 Доллар США = 1.0490 манатов

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% - до 1,0490 манатов.

    Как сообщает Report, евро подешевело на 0,29% - до 1,1586 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,62% до 0,0160 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0490
    1 Евро 1.1586
    1 Российский рубль 0.0160
    1 Австралийский доллар 0.7687
    1 Аргентинское песо 0.1134
    100 Белорусских рублей 0.0064
    1 Бразильский реал 0.3025
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0813
    100 Вон Республики Корея 0.0885
    1 Чешская крона 0.0429
    100 Чилийских песо 0.1512
    1 Китайский юань 0.1639
    1 Датская крона 0.1552
    1 Грузинский лари 0.4501
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0160
    1 Английский фунт стерлингов 1.6437
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1229
    1 Швейцарский франк 1.0735
    1 Израильский шекель 0.2724
    1 Канадский доллар 0.8033
    1 Кувейтский динар 3.4649
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2554
    1 Мексиканское песо 0.0639
    1 Молдавский лей 0.0551
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1268
    100 Узбекских сум 0.0405
    1 Польский злотый 0.2782
    1 Сингапурский доллар 0.7472
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4682
    1 Турецкая лира 0.3620
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1671
    1 Новый туркменский манат 0.2998
    1 Украинская гривна 0.0491
    100 Японских йен 0.8442
    1 Новозеландский доллар 0.6903
    Золото (1 унция) 1165,9111
    Серебро (1 унция) 15,5881
    Платина (1 унция) 1037,4610
    Палладий (1 унция) 627,3020
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