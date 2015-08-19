​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2015)

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% - до 1,0490 манатов.
Как сообщает Report, евро подешевело на 0,29% - до 1,1586 манатов.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,62% до 0,0160 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0490
|1 Евро
|1.1586
|1 Российский рубль
|0.0160
|1 Австралийский доллар
|0.7687
|1 Аргентинское песо
|0.1134
|100 Белорусских рублей
|0.0064
|1 Бразильский реал
|0.3025
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0813
|100 Вон Республики Корея
|0.0885
|1 Чешская крона
|0.0429
|100 Чилийских песо
|0.1512
|1 Китайский юань
|0.1639
|1 Датская крона
|0.1552
|1 Грузинский лари
|0.4501
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0160
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6437
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1229
|1 Швейцарский франк
|1.0735
|1 Израильский шекель
|0.2724
|1 Канадский доллар
|0.8033
|1 Кувейтский динар
|3.4649
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2554
|1 Мексиканское песо
|0.0639
|1 Молдавский лей
|0.0551
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1268
|100 Узбекских сум
|0.0405
|1 Польский злотый
|0.2782
|1 Сингапурский доллар
|0.7472
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4682
|1 Турецкая лира
|0.3620
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1671
|1 Новый туркменский манат
|0.2998
|1 Украинская гривна
|0.0491
|100 Японских йен
|0.8442
|1 Новозеландский доллар
|0.6903
|Золото (1 унция)
|1165,9111
|Серебро (1 унция)
|15,5881
|Платина (1 унция)
|1037,4610
|Палладий (1 унция)
|627,3020
Tural İbadlıАвтор новости
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