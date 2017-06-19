Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2017)

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7023 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,44% - до 1,9055 маната, курс рубля - на 0,68%, составив 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7023
|1 Евро
|1.9055
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.2969
|1 Аргентинское песо
|0.1062
|1 Белорусский рубль
|0.9026
|1 Бразильский реал
|0.5174
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4635
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1329
|100 Вон Республики Корея
|0.1505
|1 Чешская крона
|0.0728
|100 Чилийских песо
|0.2558
|1 Китайский юань
|0.2499
|1 Датская крона
|0.2562
|1 Грузинский лари
|0.7033
|1 Гонконгский доллар
|0.2183
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1743
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1955
|1 Швейцарский франк
|1.7477
|1 Израильский шекель
|0.4834
|1 Канадский доллар
|1.2879
|1 Кувейтский динар
|5.6061
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3988
|1 Мексиканское песо
|0.0950
|1 Молдавский лей
|0.0933
|1 Египетский фунт
|0.0938
|1 Норвежская крона
|0.2015
|100 Узбекских сум
|0.0436
|1 Польский злотый
|0.4531
|1 Сингапурский доллар
|1.2319
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3507
|1 Турецкая лира
|0.4867
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0654
|100 Японских йен
|1.5338
|1 Новозеландский доллар
|1.2391
|Золото (1 унция)
|2137,0674
|Серебро (1 унция)
|28,3263
|Платина (1 унция)
|1571,2229
|Палладий (1 унция)
|1479,2987
Economic DepartmentАвтор новости