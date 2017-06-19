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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2017)

    1 Доллар США - 1,7023 маната

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7023 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,44% - до 1,9055 маната, курс рубля - на 0,68%, составив 0,0296 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7023
    1 Евро 1.9055
    1 Российский рубль 0.0296
    1 Австралийский доллар 1.2969
    1 Аргентинское песо 0.1062
    1 Белорусский рубль 0.9026
    1 Бразильский реал 0.5174
    1 Дирхам ОАЭ 0.4635
    1 Южноафриканский рэнд 0.1329
    100 Вон Республики Корея 0.1505
    1 Чешская крона 0.0728
    100 Чилийских песо 0.2558
    1 Китайский юань 0.2499
    1 Датская крона 0.2562
    1 Грузинский лари 0.7033
    1 Гонконгский доллар 0.2183
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1743
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1955
    1 Швейцарский франк 1.7477
    1 Израильский шекель 0.4834
    1 Канадский доллар 1.2879
    1 Кувейтский динар 5.6061
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3988
    1 Мексиканское песо 0.0950
    1 Молдавский лей 0.0933
    1 Египетский фунт 0.0938
    1 Норвежская крона 0.2015
    100 Узбекских сум 0.0436
    1 Польский злотый 0.4531
    1 Сингапурский доллар 1.2319
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3507
    1 Турецкая лира 0.4867
    1 Тайваньский доллар 0.0561
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0654
    100 Японских йен 1.5338
    1 Новозеландский доллар 1.2391
    Золото (1 унция) 2137,0674
    Серебро (1 унция) 28,3263
    Платина (1 унция) 1571,2229
    Палладий (1 унция) 1479,2987
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