Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2017)

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7023 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,44% - до 1,9055 маната, курс рубля - на 0,68%, составив 0,0296 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7023 1 Евро 1.9055 1 Российский рубль 0.0296 1 Австралийский доллар 1.2969 1 Аргентинское песо 0.1062 1 Белорусский рубль 0.9026 1 Бразильский реал 0.5174 1 Дирхам ОАЭ 0.4635 1 Южноафриканский рэнд 0.1329 100 Вон Республики Корея 0.1505 1 Чешская крона 0.0728 100 Чилийских песо 0.2558 1 Китайский юань 0.2499 1 Датская крона 0.2562 1 Грузинский лари 0.7033 1 Гонконгский доллар 0.2183 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1743 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1955 1 Швейцарский франк 1.7477 1 Израильский шекель 0.4834 1 Канадский доллар 1.2879 1 Кувейтский динар 5.6061 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3988 1 Мексиканское песо 0.0950 1 Молдавский лей 0.0933 1 Египетский фунт 0.0938 1 Норвежская крона 0.2015 100 Узбекских сум 0.0436 1 Польский злотый 0.4531 1 Сингапурский доллар 1.2319 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3507 1 Турецкая лира 0.4867 1 Тайваньский доллар 0.0561 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0654 100 Японских йен 1.5338 1 Новозеландский доллар 1.2391 Золото (1 унция) 2137,0674 Серебро (1 унция) 28,3263 Платина (1 унция) 1571,2229 Палладий (1 унция) 1479,2987