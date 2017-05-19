Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2017)

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,01% и составил 1,7023 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,30% - до 1,8919 маната. Курс рубля упал на 0,34% - до 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7023
|1 Евро
|1.8916
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.2640
|1 Аргентинское песо
|0.1063
|1 Белорусский рубль
|0.9101
|1 Бразильский реал
|0.5051
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4635
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1272
|100 Вон Республики Корея
|0.1512
|1 Чешская крона
|0.0711
|100 Чилийских песо
|0.2532
|1 Китайский юань
|0.2470
|1 Датская крона
|0.2542
|1 Грузинский лари
|0.7042
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2054
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1936
|1 Швейцарский франк
|1.7367
|1 Израильский шекель
|0.4737
|1 Канадский доллар
|1.2521
|1 Кувейтский динар
|5.6061
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3935
|1 Мексиканское песо
|0.0905
|1 Молдавский лей
|0.0926
|1 Египетский фунт
|0.0940
|1 Норвежская крона
|0.2010
|100 Узбекских сум
|0.0450
|1 Польский злотый
|0.4485
|1 Сингапурский доллар
|1.2230
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3506
|1 Турецкая лира
|0.4709
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.5284
|1 Новозеландский доллар
|1.1725
|Золото (1 унция)
|2137,9186
|Серебро (1 унция)
|28,2582
|Платина (1 унция)
|1589,9482
|Палладий (1 унция)
|1302,2595
Tural İbadlıАвтор новости
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