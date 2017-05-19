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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7023 маната

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,01% и составил 1,7023 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,30% - до 1,8919 маната. Курс рубля упал на 0,34% - до 0,0296 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7023
    1 Евро 1.8916
    1 Российский рубль 0.0296
    1 Австралийский доллар 1.2640
    1 Аргентинское песо 0.1063
    1 Белорусский рубль 0.9101
    1 Бразильский реал 0.5051
    1 Дирхам ОАЭ 0.4635
    1 Южноафриканский рэнд 0.1272
    100 Вон Республики Корея 0.1512
    1 Чешская крона 0.0711
    100 Чилийских песо 0.2532
    1 Китайский юань 0.2470
    1 Датская крона 0.2542
    1 Грузинский лари 0.7042
    1 Гонконгский доллар 0.2187
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.2054
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1936
    1 Швейцарский франк 1.7367
    1 Израильский шекель 0.4737
    1 Канадский доллар 1.2521
    1 Кувейтский динар 5.6061
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3935
    1 Мексиканское песо 0.0905
    1 Молдавский лей 0.0926
    1 Египетский фунт 0.0940
    1 Норвежская крона 0.2010
    100 Узбекских сум 0.0450
    1 Польский злотый 0.4485
    1 Сингапурский доллар 1.2230
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3506
    1 Турецкая лира 0.4709
    1 Тайваньский доллар 0.0563
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0645
    100 Японских йен 1.5284
    1 Новозеландский доллар 1.1725
    Золото (1 унция) 2137,9186
    Серебро (1 унция) 28,2582
    Платина (1 унция) 1589,9482
    Палладий (1 унция) 1302,2595
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