Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.05.2017)

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,01% и составил 1,7023 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,30% - до 1,8919 маната. Курс рубля упал на 0,34% - до 0,0296 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7023 1 Евро 1.8916 1 Российский рубль 0.0296 1 Австралийский доллар 1.2640 1 Аргентинское песо 0.1063 1 Белорусский рубль 0.9101 1 Бразильский реал 0.5051 1 Дирхам ОАЭ 0.4635 1 Южноафриканский рэнд 0.1272 100 Вон Республики Корея 0.1512 1 Чешская крона 0.0711 100 Чилийских песо 0.2532 1 Китайский юань 0.2470 1 Датская крона 0.2542 1 Грузинский лари 0.7042 1 Гонконгский доллар 0.2187 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.2054 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1936 1 Швейцарский франк 1.7367 1 Израильский шекель 0.4737 1 Канадский доллар 1.2521 1 Кувейтский динар 5.6061 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3935 1 Мексиканское песо 0.0905 1 Молдавский лей 0.0926 1 Египетский фунт 0.0940 1 Норвежская крона 0.2010 100 Узбекских сум 0.0450 1 Польский злотый 0.4485 1 Сингапурский доллар 1.2230 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3506 1 Турецкая лира 0.4709 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0645 100 Японских йен 1.5284 1 Новозеландский доллар 1.1725 Золото (1 унция) 2137,9186 Серебро (1 унция) 28,2582 Платина (1 унция) 1589,9482 Палладий (1 унция) 1302,2595