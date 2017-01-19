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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2017)

    1 доллар США - 1,8311 маната

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 1,47% и составил 1,8311 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,94% - до 1,9483 маната. Курс рубля вырос на 1,32% - до 0,0308 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.8311
    1 Евро 1.9483
    1 Российский рубль 0.0308
    1 Австралийский доллар 1.3774
    1 Аргентинское песо 0.1147
    100 Белорусских рублей 0.9422
    1 Бразильский реал 0.5666
    1 Дирхам ОАЭ 0.4985
    1 Южноафриканский рэнд 0.1348
    100 Вон Республики Корея 0.1557
    1 Чешская крона 0.0721
    100 Чилийских песо 0.2767
    1 Китайский юань 0.2669
    1 Датская крона 0.2620
    1 Грузинский лари 0.6879
    1 Гонконгский доллар 0.2361
    1 Индийская рупия 0.0268
    1 Английский фунт стерлингов 2.2482
    100 Индонезийских рупий 0.0137
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2047
    1 Швейцарский франк 1.8186
    1 Израильский шекель 0.4797
    1 Канадский доллар 1.3808
    1 Кувейтский динар 5.9941
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0264
    100 Ливанских фунтов 0.1214
    1 Малазийский ринггит 0.4113
    1 Мексиканское песо 0.0836
    1 Молдавский лей 0.0912
    1 Египетский фунт 0.0969
    1 Норвежская крона 0.2156
    100 Узбекских сум 0.0563
    1 Польский злотый 0.4466
    1 Сингапурский доллар 1.2828
    1 Саудовский риал 0.4883
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4825
    1 Турецкая лира 0.4811
    1 Тайваньский доллар 0.0579
    1 Таджикский сомони 0.2311
    1 Новый туркменский манат 0.5241
    1 Украинская гривна 0.0665
    100 Японских йен 1.5991
    1 Новозеландский доллар 1.3078
    Золото (1 унция) 2224,3287
    Серебро (1 унция) 31,1104
    Платина (1 унция) 1772,5048
    Палладий (1 унция) 1360,5073
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