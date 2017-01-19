Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2017)

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 1,47% и составил 1,8311 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,94% - до 1,9483 маната. Курс рубля вырос на 1,32% - до 0,0308 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.8311 1 Евро 1.9483 1 Российский рубль 0.0308 1 Австралийский доллар 1.3774 1 Аргентинское песо 0.1147 100 Белорусских рублей 0.9422 1 Бразильский реал 0.5666 1 Дирхам ОАЭ 0.4985 1 Южноафриканский рэнд 0.1348 100 Вон Республики Корея 0.1557 1 Чешская крона 0.0721 100 Чилийских песо 0.2767 1 Китайский юань 0.2669 1 Датская крона 0.2620 1 Грузинский лари 0.6879 1 Гонконгский доллар 0.2361 1 Индийская рупия 0.0268 1 Английский фунт стерлингов 2.2482 100 Индонезийских рупий 0.0137 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2047 1 Швейцарский франк 1.8186 1 Израильский шекель 0.4797 1 Канадский доллар 1.3808 1 Кувейтский динар 5.9941 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0264 100 Ливанских фунтов 0.1214 1 Малазийский ринггит 0.4113 1 Мексиканское песо 0.0836 1 Молдавский лей 0.0912 1 Египетский фунт 0.0969 1 Норвежская крона 0.2156 100 Узбекских сум 0.0563 1 Польский злотый 0.4466 1 Сингапурский доллар 1.2828 1 Саудовский риал 0.4883 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4825 1 Турецкая лира 0.4811 1 Тайваньский доллар 0.0579 1 Таджикский сомони 0.2311 1 Новый туркменский манат 0.5241 1 Украинская гривна 0.0665 100 Японских йен 1.5991 1 Новозеландский доллар 1.3078 Золото (1 унция) 2224,3287 Серебро (1 унция) 31,1104 Платина (1 унция) 1772,5048 Палладий (1 унция) 1360,5073