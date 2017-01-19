Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2017)

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 1,47% и составил 1,8311 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,94% - до 1,9483 маната. Курс рубля вырос на 1,32% - до 0,0308 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.8311
|1 Евро
|1.9483
|1 Российский рубль
|0.0308
|1 Австралийский доллар
|1.3774
|1 Аргентинское песо
|0.1147
|100 Белорусских рублей
|0.9422
|1 Бразильский реал
|0.5666
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4985
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1348
|100 Вон Республики Корея
|0.1557
|1 Чешская крона
|0.0721
|100 Чилийских песо
|0.2767
|1 Китайский юань
|0.2669
|1 Датская крона
|0.2620
|1 Грузинский лари
|0.6879
|1 Гонконгский доллар
|0.2361
|1 Индийская рупия
|0.0268
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2482
|100 Индонезийских рупий
|0.0137
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2047
|1 Швейцарский франк
|1.8186
|1 Израильский шекель
|0.4797
|1 Канадский доллар
|1.3808
|1 Кувейтский динар
|5.9941
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0264
|100 Ливанских фунтов
|0.1214
|1 Малазийский ринггит
|0.4113
|1 Мексиканское песо
|0.0836
|1 Молдавский лей
|0.0912
|1 Египетский фунт
|0.0969
|1 Норвежская крона
|0.2156
|100 Узбекских сум
|0.0563
|1 Польский злотый
|0.4466
|1 Сингапурский доллар
|1.2828
|1 Саудовский риал
|0.4883
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4825
|1 Турецкая лира
|0.4811
|1 Тайваньский доллар
|0.0579
|1 Таджикский сомони
|0.2311
|1 Новый туркменский манат
|0.5241
|1 Украинская гривна
|0.0665
|100 Японских йен
|1.5991
|1 Новозеландский доллар
|1.3078
|Золото (1 унция)
|2224,3287
|Серебро (1 унция)
|31,1104
|Платина (1 унция)
|1772,5048
|Палладий (1 унция)
|1360,5073
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook