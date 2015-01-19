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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2015)

    1 евро - 0,9065 манат

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9065
    1 Российский рубль 0.0120
    1 Австралийский доллар 0.6447
    1 Аргентинское песо 0.0912
    100 Белорусских рублей 0.0051
    1 Бразильский реал 0.2993
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0678
    100 Вон Республики Корея 0.0728
    1 Чешская крона 0.0325
    100 Чилийских песо 0.1249
    1 Китайский юань 0.1262
    1 Датская крона 0.1220
    1 Грузинский лари 0.4038
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.1874
    100 Индонезийских рупий 0.0062
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0967
    1 Швейцарский франк 0.9043
    1 Израильский шекель 0.1988
    1 Канадский доллар 0.6554
    1 Кувейтский динар 2.6671
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0130
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2202
    1 Мексиканское песо 0.0538
    1 Молдавский лей 0.0467
    1 Египетский фунт 0.1089
    1 Норвежская крона 0.1037
    100 Узбекских сум 0.0324
    1 Польский злотый 0.2101
    1 Сингапурский доллар 0.5910
    1 Саудовский риял 0.2089
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1158
    1 Турецкая лира 0.3365
    1 Тайваньский доллар 0.0249
    1 Таджикский сомони 0.1426
    1 Новый туркменский манат 0.2203
    1 Украинская гривна 0.0495
    100 Японских йен 0.6700
    1 Новозеландский доллар 0.6114
    Золото (1 унция) 1002.0710
    Серебро (1 унция) 13.8479
    Платина (1 унция) 989.9128
    Палладий (1 унция) 593.7908
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