Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2015)

Баку. 19 января. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9065
|1 Российский рубль
|0.0120
|1 Австралийский доллар
|0.6447
|1 Аргентинское песо
|0.0912
|100 Белорусских рублей
|0.0051
|1 Бразильский реал
|0.2993
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0678
|100 Вон Республики Корея
|0.0728
|1 Чешская крона
|0.0325
|100 Чилийских песо
|0.1249
|1 Китайский юань
|0.1262
|1 Датская крона
|0.1220
|1 Грузинский лари
|0.4038
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1874
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0967
|1 Швейцарский франк
|0.9043
|1 Израильский шекель
|0.1988
|1 Канадский доллар
|0.6554
|1 Кувейтский динар
|2.6671
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0130
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2202
|1 Мексиканское песо
|0.0538
|1 Молдавский лей
|0.0467
|1 Египетский фунт
|0.1089
|1 Норвежская крона
|0.1037
|100 Узбекских сум
|0.0324
|1 Польский злотый
|0.2101
|1 Сингапурский доллар
|0.5910
|1 Саудовский риял
|0.2089
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1158
|1 Турецкая лира
|0.3365
|1 Тайваньский доллар
|0.0249
|1 Таджикский сомони
|0.1426
|1 Новый туркменский манат
|0.2203
|1 Украинская гривна
|0.0495
|100 Японских йен
|0.6700
|1 Новозеландский доллар
|0.6114
|Золото (1 унция)
|1002.0710
|Серебро (1 унция)
|13.8479
|Платина (1 унция)
|989.9128
|Палладий (1 унция)
|593.7908
Tural İbadlıАвтор новости
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