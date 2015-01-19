Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2015)

19 января, 2015 09:50

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9065 1 Российский рубль 0.0120 1 Австралийский доллар 0.6447 1 Аргентинское песо 0.0912 100 Белорусских рублей 0.0051 1 Бразильский реал 0.2993 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0678 100 Вон Республики Корея 0.0728 1 Чешская крона 0.0325 100 Чилийских песо 0.1249 1 Китайский юань 0.1262 1 Датская крона 0.1220 1 Грузинский лари 0.4038 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.1874 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0967 1 Швейцарский франк 0.9043 1 Израильский шекель 0.1988 1 Канадский доллар 0.6554 1 Кувейтский динар 2.6671 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0130 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2202 1 Мексиканское песо 0.0538 1 Молдавский лей 0.0467 1 Египетский фунт 0.1089 1 Норвежская крона 0.1037 100 Узбекских сум 0.0324 1 Польский злотый 0.2101 1 Сингапурский доллар 0.5910 1 Саудовский риял 0.2089 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1158 1 Турецкая лира 0.3365 1 Тайваньский доллар 0.0249 1 Таджикский сомони 0.1426 1 Новый туркменский манат 0.2203 1 Украинская гривна 0.0495 100 Японских йен 0.6700 1 Новозеландский доллар 0.6114 Золото (1 унция) 1002.0710 Серебро (1 унция) 13.8479 Платина (1 унция) 989.9128 Палладий (1 унция) 593.7908