Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2017)

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,19% - до 1,9994 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0289 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 1.9994 1 Российский рубль 0.0289 1 Австралийский доллар 1.3019 1 Аргентинское песо 0.0971 1 Белорусский рубль 0.8394 1 Бразильский реал 0.5148 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1299 100 Вон Республики Корея 0.1562 1 Чешская крона 0.0779 100 Чилийских песо 0.2672 1 Китайский юань 0.2571 1 Датская крона 0.2686 1 Грузинский лари 0.6695 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2668 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2003 1 Швейцарский франк 1.7164 1 Израильский шекель 0.4835 1 Канадский доллар 1.3226 1 Кувейтский динар 5.6288 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4160 1 Мексиканское песо 0.0892 1 Молдавский лей 0.0993 1 Египетский фунт 0.0952 1 Норвежская крона 0.2030 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4749 1 Сингапурский доллар 1.2601 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4040 1 Турецкая лира 0.4402 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0615 100 Японских йен 1.5088 1 Новозеландский доллар 1.1922 Золото (1 унция) 2134,5691 Серебро (1 унция) 27,3019 Платина (1 унция) 1524,0631 Палладий (1 унция) 1745,5947