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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2015)

    1 Доллар США - 1,0499 манатов

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,0499 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также не изменился и остался на уровне 1,1394 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,67% и составил 0,0148 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0499
    1 Евро 1.1394
    1 Российский рубль 0.0148
    1 Австралийский доллар 0.7490
    1 Аргентинское песо 0.0789
    100 Белорусских рублей 0.0057
    1 Бразильский реал 0.2708
    1 Дирхам ОАЭ 0.2859
    1 Южноафриканский рэнд 0.0692
    100 Вон Республики Корея 0.0882
    1 Чешская крона 0.0421
    100 Чилийских песо 0.1484
    1 Китайский юань 0.1619
    1 Датская крона 0.1527
    1 Грузинский лари 0.4385
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.5668
    100 Индонезийских рупий 0.0075
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1228
    1 Швейцарский франк 1.0562
    1 Израильский шекель 0.2797
    1 Канадский доллар 0.7533
    1 Кувейтский динар 3.4553
    1 Казахстанский тенге 0.0032
    1 Киргизский сом 0.0031
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2434
    1 Мексиканское песо 0.0616
    1 Молдавский лей 0.0538
    1 Египетский фунт 0.1341
    1 Норвежская крона 0.1198
    100 Узбекских сум 0.0378
    1 Польский злотый 0.2648
    1 Сингапурский доллар 0.7412
    1 Саудовский риал 0.2800
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4520
    1 Турецкая лира 0.3583
    1 Тайваньский доллар 0.0319
    1 Таджикский сомони 0.1587
    1 Новый туркменский манат 0.3088
    1 Украинская гривна 0.0448
    100 Японских йен 0.8599
    1 Новозеландский доллар 0.7035
    Золото (1 унция) 1101,7651
    Серебро (1 унция) 14,4151
    Платина (1 унция) 890,3152
    Палладий (1 унция) 596,3432

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