​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2015)

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,0499 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также не изменился и остался на уровне 1,1394 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,67% и составил 0,0148 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0499 1 Евро 1.1394 1 Российский рубль 0.0148 1 Австралийский доллар 0.7490 1 Аргентинское песо 0.0789 100 Белорусских рублей 0.0057 1 Бразильский реал 0.2708 1 Дирхам ОАЭ 0.2859 1 Южноафриканский рэнд 0.0692 100 Вон Республики Корея 0.0882 1 Чешская крона 0.0421 100 Чилийских песо 0.1484 1 Китайский юань 0.1619 1 Датская крона 0.1527 1 Грузинский лари 0.4385 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0158 1 Английский фунт стерлингов 1.5668 100 Индонезийских рупий 0.0075 100 Иранских риалов 0.0035 1 Шведская крона 0.1228 1 Швейцарский франк 1.0562 1 Израильский шекель 0.2797 1 Канадский доллар 0.7533 1 Кувейтский динар 3.4553 1 Казахстанский тенге 0.0032 1 Киргизский сом 0.0031 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2434 1 Мексиканское песо 0.0616 1 Молдавский лей 0.0538 1 Египетский фунт 0.1341 1 Норвежская крона 0.1198 100 Узбекских сум 0.0378 1 Польский злотый 0.2648 1 Сингапурский доллар 0.7412 1 Саудовский риал 0.2800 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4520 1 Турецкая лира 0.3583 1 Тайваньский доллар 0.0319 1 Таджикский сомони 0.1587 1 Новый туркменский манат 0.3088 1 Украинская гривна 0.0448 100 Японских йен 0.8599 1 Новозеландский доллар 0.7035 Золото (1 унция) 1101,7651 Серебро (1 унция) 14,4151 Платина (1 унция) 890,3152 Палладий (1 унция) 596,3432