​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2015)

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,0499 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также не изменился и остался на уровне 1,1394 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,67% и составил 0,0148 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0499
|1 Евро
|1.1394
|1 Российский рубль
|0.0148
|1 Австралийский доллар
|0.7490
|1 Аргентинское песо
|0.0789
|100 Белорусских рублей
|0.0057
|1 Бразильский реал
|0.2708
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2859
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0692
|100 Вон Республики Корея
|0.0882
|1 Чешская крона
|0.0421
|100 Чилийских песо
|0.1484
|1 Китайский юань
|0.1619
|1 Датская крона
|0.1527
|1 Грузинский лари
|0.4385
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5668
|100 Индонезийских рупий
|0.0075
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1228
|1 Швейцарский франк
|1.0562
|1 Израильский шекель
|0.2797
|1 Канадский доллар
|0.7533
|1 Кувейтский динар
|3.4553
|1 Казахстанский тенге
|0.0032
|1 Киргизский сом
|0.0031
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2434
|1 Мексиканское песо
|0.0616
|1 Молдавский лей
|0.0538
|1 Египетский фунт
|0.1341
|1 Норвежская крона
|0.1198
|100 Узбекских сум
|0.0378
|1 Польский злотый
|0.2648
|1 Сингапурский доллар
|0.7412
|1 Саудовский риал
|0.2800
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4520
|1 Турецкая лира
|0.3583
|1 Тайваньский доллар
|0.0319
|1 Таджикский сомони
|0.1587
|1 Новый туркменский манат
|0.3088
|1 Украинская гривна
|0.0448
|100 Японских йен
|0.8599
|1 Новозеландский доллар
|0.7035
|Золото (1 унция)
|1101,7651
|Серебро (1 унция)
|14,4151
|Платина (1 унция)
|890,3152
|Палладий (1 унция)
|596,3432
Tural İbadlıАвтор новости
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