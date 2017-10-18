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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2017)

    1 Доллар США - 1,7001 маната

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,14% - до 2,0000 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0297 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0000
    1 Российский рубль 0.0297
    1 Австралийский доллар 1.3342
    1 Аргентинское песо 0.0981
    1 Белорусский рубль 0.8683
    1 Бразильский реал 0.5384
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1269
    100 Вон Республики Корея 0.1504
    1 Чешская крона 0.0777
    100 Чилийских песо 0.2735
    1 Китайский юань 0.2571
    1 Датская крона 0.2687
    1 Грузинский лари 0.6847
    1 Гонконгский доллар 0.2177
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.2421
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2085
    1 Швейцарский франк 1.7374
    1 Израильский шекель 0.4842
    1 Канадский доллар 1.3597
    1 Кувейтский динар 5.6276
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4025
    1 Мексиканское песо 0.0905
    1 Молдавский лей 0.0980
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2141
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4723
    1 Сингапурский доллар 1.2546
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3982
    1 Турецкая лира 0.4638
    1 Тайваньский доллар 0.0563
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0643
    100 Японских йен 1.5146
    1 Новозеландский доллар 1.2161
    Золото (1 унция) 2184,2035
    Серебро (1 унция) 29,0071
    Платина (1 унция) 1577,6928
    Палладий (1 унция) 1674,5985

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