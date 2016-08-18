Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2016)

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6164 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,33% и составил 1,8272 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0253 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6164
|1 Евро
|1.8272
|1 Российский рубль
|0.0253
|1 Австралийский доллар
|1.2443
|1 Аргентинское песо
|0.1094
|1 Белорусский рубль
|0.8345
|1 Бразильский реал
|0.5041
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4401
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1214
|100 Вон Республики Корея
|0.1459
|1 Чешская крона
|0.0676
|100 Чилийских песо
|0.2459
|1 Китайский юань
|0.2439
|1 Датская крона
|0.2455
|1 Грузинский лари
|0.6967
|1 Гонконгский доллар
|0.2085
|1 Индийская рупия
|0.0242
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1099
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1923
|1 Швейцарский франк
|1.6813
|1 Израильский шекель
|0.4270
|1 Канадский доллар
|1.2597
|1 Кувейтский динар
|5.3637
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1073
|1 Малазийский ринггит
|0.4046
|1 Мексиканское песо
|0.0895
|1 Молдавский лей
|0.0820
|1 Египетский фунт
|0.1820
|1 Норвежская крона
|0.1974
|100 Узбекских сум
|0.0542
|1 Польский злотый
|0.4262
|1 Сингапурский доллар
|1.2056
|1 Саудовский риал
|0.4310
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2649
|1 Турецкая лира
|0.5536
|1 Тайваньский доллар
|0.0515
|1 Таджикский сомони
|0.2054
|1 Новый туркменский манат
|0.4612
|1 Украинская гривна
|0.0644
|100 Японских йен
|1.6137
|1 Новозеландский доллар
|1.1769
|Золото (1 унция)
|2171,3909
|Серебро (1 унция)
|32,0209
|Платина (1 унция)
|1792,5876
|Палладий (1 унция)
|1128,2472
Tural İbadlıАвтор новости