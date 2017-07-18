Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2017)

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,58% - до 1,9623 маната, курс рубля упал на 0,35% - до 0,0287 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.9623
|1 Российский рубль
|0.0287
|1 Австралийский доллар
|1.3452
|1 Аргентинское песо
|0.1006
|1 Белорусский рубль
|0.8727
|1 Бразильский реал
|0.5348
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1320
|100 Вон Республики Корея
|0.1513
|1 Чешская крона
|0.0753
|100 Чилийских песо
|0.2578
|1 Китайский юань
|0.2517
|1 Датская крона
|0.2639
|1 Грузинский лари
|0.7066
|1 Гонконгский доллар
|0.2181
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2286
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2061
|1 Швейцарский франк
|1.7733
|1 Израильский шекель
|0.4764
|1 Канадский доллар
|1.3456
|1 Кувейтский динар
|5.6252
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3972
|1 Мексиканское песо
|0.0971
|1 Молдавский лей
|0.0941
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2095
|100 Узбекских сум
|0.0421
|1 Польский злотый
|0.4670
|1 Сингапурский доллар
|1.2444
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3732
|1 Турецкая лира
|0.4833
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0656
|100 Японских йен
|1.5191
|1 Новозеландский доллар
|1.2496
|Золото (1 унция)
|2100,6850
|Серебро (1 унция)
|27,4905
|Платина (1 унция)
|1577,9394
|Палладий (1 унция)
|1460,4876
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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