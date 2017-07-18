Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2017)

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,58% - до 1,9623 маната, курс рубля упал на 0,35% - до 0,0287 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.9623 1 Российский рубль 0.0287 1 Австралийский доллар 1.3452 1 Аргентинское песо 0.1006 1 Белорусский рубль 0.8727 1 Бразильский реал 0.5348 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1320 100 Вон Республики Корея 0.1513 1 Чешская крона 0.0753 100 Чилийских песо 0.2578 1 Китайский юань 0.2517 1 Датская крона 0.2639 1 Грузинский лари 0.7066 1 Гонконгский доллар 0.2181 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2286 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2061 1 Швейцарский франк 1.7733 1 Израильский шекель 0.4764 1 Канадский доллар 1.3456 1 Кувейтский динар 5.6252 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3972 1 Мексиканское песо 0.0971 1 Молдавский лей 0.0941 1 Египетский фунт 0.0949 1 Норвежская крона 0.2095 100 Узбекских сум 0.0421 1 Польский злотый 0.4670 1 Сингапурский доллар 1.2444 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3732 1 Турецкая лира 0.4833 1 Тайваньский доллар 0.0561 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4870 1 Украинская гривна 0.0656 100 Японских йен 1.5191 1 Новозеландский доллар 1.2496 Золото (1 унция) 2100,6850 Серебро (1 унция) 27,4905 Платина (1 унция) 1577,9394 Палладий (1 унция) 1460,4876