​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2015)

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0488
|1 Евро
|1.1118
|1 Российский рубль
|0.0170
|1 Австралийский доллар
|0.7991
|1 Аргентинское песо
|0.1194
|100 Белорусских рублей
|0.0069
|1 Бразильский реал
|0.3232
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0848
|100 Вон Республики Корея
|0.0932
|1 Чешская крона
|0.0408
|100 Чилийских песо
|0.1635
|1 Китайский юань
|0.1681
|1 Датская крона
|0.1491
|1 Грузинский лари
|0.4789
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0167
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5483
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1209
|1 Швейцарский франк
|1.0429
|1 Израильский шекель
|0.2616
|1 Канадский доллар
|0.8202
|1 Кувейтский динар
|3.4972
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0168
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2833
|1 Мексиканское песо
|0.0682
|1 Молдавский лей
|0.0574
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1262
|100 Узбекских сум
|0.0423
|1 Польский злотый
|0.2685
|1 Сингапурский доллар
|0.7552
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4395
|1 Турецкая лира
|0.4017
|1 Тайваньский доллар
|0.0332
|1 Таджикский сомони
|0.1865
|1 Новый туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0480
|100 Японских йен
|0.8643
|1 Новозеландский доллар
|0.7664
|Золото (1 унция)
|1206,9066
|Серебро (1 унция)
|16,2669
|Платина (1 унция)
|1152,6312
|Палладий (1 унция)
|802,3320
Tural İbadlıАвтор новости
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