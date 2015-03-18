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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2015)

    1 евро - 1,1118 манатов

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0488
    1 Евро 1.1118
    1 Российский рубль 0.0170
    1 Австралийский доллар 0.7991
    1 Аргентинское песо 0.1194
    100 Белорусских рублей 0.0069
    1 Бразильский реал 0.3232
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0848
    100 Вон Республики Корея 0.0932
    1 Чешская крона 0.0408
    100 Чилийских песо 0.1635
    1 Китайский юань 0.1681
    1 Датская крона 0.1491
    1 Грузинский лари 0.4789
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0167
    1 Английский фунт стерлингов 1.5483
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1209
    1 Швейцарский франк 1.0429
    1 Израильский шекель 0.2616
    1 Канадский доллар 0.8202
    1 Кувейтский динар 3.4972
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0168
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2833
    1 Мексиканское песо 0.0682
    1 Молдавский лей 0.0574
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1262
    100 Узбекских сум 0.0423
    1 Польский злотый 0.2685
    1 Сингапурский доллар 0.7552
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4395
    1 Турецкая лира 0.4017
    1 Тайваньский доллар 0.0332
    1 Таджикский сомони 0.1865
    1 Новый туркменский манат 0.2997
    1 Украинская гривна 0.0480
    100 Японских йен 0.8643
    1 Новозеландский доллар 0.7664
    Золото (1 унция) 1206,9066
    Серебро (1 унция) 16,2669
    Платина (1 унция) 1152,6312
    Палладий (1 унция) 802,3320
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