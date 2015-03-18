​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2015)

18 марта, 2015 10:35

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0488 1 Евро 1.1118 1 Российский рубль 0.0170 1 Австралийский доллар 0.7991 1 Аргентинское песо 0.1194 100 Белорусских рублей 0.0069 1 Бразильский реал 0.3232 1 Дирхам ОАЭ 0.2856 1 Южноафриканский рэнд 0.0848 100 Вон Республики Корея 0.0932 1 Чешская крона 0.0408 100 Чилийских песо 0.1635 1 Китайский юань 0.1681 1 Датская крона 0.1491 1 Грузинский лари 0.4789 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0167 1 Английский фунт стерлингов 1.5483 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1209 1 Швейцарский франк 1.0429 1 Израильский шекель 0.2616 1 Канадский доллар 0.8202 1 Кувейтский динар 3.4972 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0168 100 Ливанских фунтов 0.0698 1 Малазийский ринггит 0.2833 1 Мексиканское песо 0.0682 1 Молдавский лей 0.0574 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1262 100 Узбекских сум 0.0423 1 Польский злотый 0.2685 1 Сингапурский доллар 0.7552 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4395 1 Турецкая лира 0.4017 1 Тайваньский доллар 0.0332 1 Таджикский сомони 0.1865 1 Новый туркменский манат 0.2997 1 Украинская гривна 0.0480 100 Японских йен 0.8643 1 Новозеландский доллар 0.7664 Золото (1 унция) 1206,9066 Серебро (1 унция) 16,2669 Платина (1 унция) 1152,6312 Палладий (1 унция) 802,3320