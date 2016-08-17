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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2016)

    1 доллар США - 1,6164 маната

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,25% и составил 1,6164 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,90% и составил 1,8212 маната. Курс рубля вырос на 0,80% и составил 0,0253 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6164
    1 Евро 1.8212
    1 Российский рубль 0.0253
    1 Австралийский доллар 1.2400
    1 Аргентинское песо 0.1102
    1 Белорусский рубль 0.8332
    1 Бразильский реал 0.5047
    1 Дирхам ОАЭ 0.4401
    1 Южноафриканский рэнд 0.1202
    100 Вон Республики Корея 0.1460
    1 Чешская крона 0.0674
    100 Чилийских песо 0.2487
    1 Китайский юань 0.2437
    1 Датская крона 0.2447
    1 Грузинский лари 0.6949
    1 Гонконгский доллар 0.2084
    1 Индийская рупия 0.0242
    1 Английский фунт стерлингов 2.1055
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1919
    1 Швейцарский франк 1.6783
    1 Израильский шекель 0.4274
    1 Канадский доллар 1.2556
    1 Кувейтский динар 5.3617
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0235
    100 Ливанских фунтов 0.1073
    1 Малазийский ринггит 0.4038
    1 Мексиканское песо 0.0893
    1 Молдавский лей 0.0821
    1 Египетский фунт 0.1820
    1 Норвежская крона 0.1970
    100 Узбекских сум 0.0542
    1 Польский злотый 0.4261
    1 Сингапурский доллар 1.2025
    1 Саудовский риал 0.4310
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2664
    1 Турецкая лира 0.5508
    1 Тайваньский доллар 0.0513
    1 Таджикский сомони 0.2059
    1 Новый туркменский манат 0.4624
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.6027
    1 Новозеландский доллар 1.1729
    Золото (1 унция) 2172,4416
    Серебро (1 унция) 31,9239
    Платина (1 унция) 1816,8336
    Палладий (1 унция) 1133,0964

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