​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2015)

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,03% до 1,0488 манатов.

Как сообщает Report, евро подешевело на 0,51% - до 1,1633 манатов.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,62% и составил 0,0161 манатов.