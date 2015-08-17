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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2015)

    1 Доллар США = 1.0488 манатов

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,03% до 1,0488 манатов.

    Как сообщает Report, евро подешевело на 0,51% - до 1,1633 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,62% и составил 0,0161 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0488
    1 Евро 1.1633
    1 Российский рубль 0.0161
    1 Австралийский доллар 0.7738
    1 Аргентинское песо 0.1135
    100 Белорусских рублей 0.0066
    1 Бразильский реал 0.3007
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0817
    100 Вон Республики Корея 0.0887
    1 Чешская крона 0.0430
    100 Чилийских песо 0.1530
    1 Китайский юань 0.1640
    1 Датская крона 0.1559
    1 Грузинский лари 0.4513
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов 1.6413
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1231
    1 Швейцарский франк 1.0725
    1 Израильский шекель 0.2776
    1 Канадский доллар 0.8001
    1 Кувейтский динар 3.4657
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2548
    1 Мексиканское песо 0.0639
    1 Молдавский лей 0.0555
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1270
    100 Узбекских сум 0.0406
    1 Польский злотый 0.2780
    1 Сингапурский доллар 0.7447
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4721
    1 Турецкая лира 0.3696
    1 Тайваньский доллар 0.0325
    1 Таджикский сомони 0.1670
    1 Новый туркменский манат 0.2997
    1 Украинская гривна 0.0476
    100 Японских йен 0.8433
    1 Новозеландский доллар 0.6859
    Золото (1 унция) 1172,8206
    Серебро (1 унция) 15,9522
    Платина (1 унция) 1045,6536
    Палладий (1 унция) 653,4024
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