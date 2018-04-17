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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2018)

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41%, до 2,1051 маната, курс рубля повысился на 2,97%, до 0,0277 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.1051
    1 Российский рубль 0.0277
    1 Австралийский доллар 1.3203
    1 Аргентинское песо 0.0841
    1 Белорусский рубль 0.8331
    1 Бразильский реал 0.4973
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1411
    100 Вон Республики Корея 0.1592
    1 Чешская крона 0.0833
    100 Чилийских песо 0.2850
    1 Китайский юань 0.2706
    1 Датская крона 0.2826
    1 Грузинский лари 0.7040
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0259
    1 Английский фунт стерлингов 2.4382
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.2022
    1 Швейцарский франк 1.7698
    1 Израильский шекель 0.4819
    1 Канадский доллар 1.3520
    1 Кувейтский динар 5.6719
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4373
    1 Мексиканское песо 0.0944
    1 Молдавский лей 0.1037
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2188
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.5069
    1 Сингапурский доллар 1.2980
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4762
    1 Турецкая лира 0.4150
    1 Тайваньский доллар 0.0578
    1 Таджикский сомони 0.1922
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0652
    100 Японских йен 1.5879
    1 Новозеландский доллар 1.2484
    Золото (1 унция) 2285.8625
    Серебро (1 унция) 28.3502
    Платина (1 унция) 1583.2270
    Палладий (1 унция) 1711.4750
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