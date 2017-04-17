Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2017)

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7026 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,03% - до 1,8080 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0303 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7026
|1 Евро
|1.8080
|1 Российский рубль
|0.0303
|1 Австралийский доллар
|1.2918
|1 Аргентинское песо
|0.1124
|1 Белорусский рубль
|0.9056
|1 Бразильский реал
|0.5414
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4635
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1270
|100 Вон Республики Корея
|0.1497
|1 Чешская крона
|0.0678
|100 Чилийских песо
|0.2622
|1 Китайский юань
|0.2471
|1 Датская крона
|0.2431
|1 Грузинский лари
|0.7118
|1 Гонконгский доллар
|0.2190
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1344
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1885
|1 Швейцарский франк
|1.6946
|1 Израильский шекель
|0.4653
|1 Канадский доллар
|1.2800
|1 Кувейтский динар
|5.5878
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3866
|1 Мексиканское песо
|0.0920
|1 Молдавский лей
|0.0886
|1 Египетский фунт
|0.0938
|1 Норвежская крона
|0.1984
|100 Узбекских сум
|0.0467
|1 Польский злотый
|0.4264
|1 Сингапурский доллар
|1.2210
|1 Саудовский риал
|0.4540
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3128
|1 Турецкая лира
|0.4680
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1915
|1 Новый туркменский манат
|0.4872
|1 Украинская гривна
|0.0635
|100 Японских йен
|1.5725
|1 Новозеландский доллар
|1.1959
|Золото (1 унция)
|2186,3938
|Серебро (1 унция)
|31,6667
|Платина (1 унция)
|1660,0350
|Палладий (1 унция)
|1373,9982
Namiq HüseynovАвтор новости
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