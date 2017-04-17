Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2017)

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7026 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,03% - до 1,8080 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0303 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7026 1 Евро 1.8080 1 Российский рубль 0.0303 1 Австралийский доллар 1.2918 1 Аргентинское песо 0.1124 1 Белорусский рубль 0.9056 1 Бразильский реал 0.5414 1 Дирхам ОАЭ 0.4635 1 Южноафриканский рэнд 0.1270 100 Вон Республики Корея 0.1497 1 Чешская крона 0.0678 100 Чилийских песо 0.2622 1 Китайский юань 0.2471 1 Датская крона 0.2431 1 Грузинский лари 0.7118 1 Гонконгский доллар 0.2190 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1344 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1885 1 Швейцарский франк 1.6946 1 Израильский шекель 0.4653 1 Канадский доллар 1.2800 1 Кувейтский динар 5.5878 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3866 1 Мексиканское песо 0.0920 1 Молдавский лей 0.0886 1 Египетский фунт 0.0938 1 Норвежская крона 0.1984 100 Узбекских сум 0.0467 1 Польский злотый 0.4264 1 Сингапурский доллар 1.2210 1 Саудовский риал 0.4540 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3128 1 Турецкая лира 0.4680 1 Тайваньский доллар 0.0561 1 Таджикский сомони 0.1915 1 Новый туркменский манат 0.4872 1 Украинская гривна 0.0635 100 Японских йен 1.5725 1 Новозеландский доллар 1.1959 Золото (1 унция) 2186,3938 Серебро (1 унция) 31,6667 Платина (1 унция) 1660,0350 Палладий (1 унция) 1373,9982