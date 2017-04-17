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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2017)

    1 Доллар США - 1,7026 маната

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7026 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,03% - до 1,8080 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0303 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7026
    1 Евро 1.8080
    1 Российский рубль 0.0303
    1 Австралийский доллар 1.2918
    1 Аргентинское песо 0.1124
    1 Белорусский рубль 0.9056
    1 Бразильский реал 0.5414
    1 Дирхам ОАЭ 0.4635
    1 Южноафриканский рэнд 0.1270
    100 Вон Республики Корея 0.1497
    1 Чешская крона 0.0678
    100 Чилийских песо 0.2622
    1 Китайский юань 0.2471
    1 Датская крона 0.2431
    1 Грузинский лари 0.7118
    1 Гонконгский доллар 0.2190
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1344
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1885
    1 Швейцарский франк 1.6946
    1 Израильский шекель 0.4653
    1 Канадский доллар 1.2800
    1 Кувейтский динар 5.5878
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3866
    1 Мексиканское песо 0.0920
    1 Молдавский лей 0.0886
    1 Египетский фунт 0.0938
    1 Норвежская крона 0.1984
    100 Узбекских сум 0.0467
    1 Польский злотый 0.4264
    1 Сингапурский доллар 1.2210
    1 Саудовский риал 0.4540
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3128
    1 Турецкая лира 0.4680
    1 Тайваньский доллар 0.0561
    1 Таджикский сомони 0.1915
    1 Новый туркменский манат 0.4872
    1 Украинская гривна 0.0635
    100 Японских йен 1.5725
    1 Новозеландский доллар 1.1959
    Золото (1 унция) 2186,3938
    Серебро (1 унция) 31,6667
    Платина (1 унция) 1660,0350
    Палладий (1 унция) 1373,9982
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