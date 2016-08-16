 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2016)

    1 доллар США - 1,6124 маната

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,14% и составил 1,6124 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,50% и составил 1,8057 маната. Курс рубля вырос на 0,80% и составил 0,0251 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6124
    1 Евро 1.8057
    1 Российский рубль 0.0251
    1 Австралийский доллар 1.2390
    1 Аргентинское песо 0.1099
    1 Белорусский рубль 0.8281
    1 Бразильский реал 0.5060
    1 Дирхам ОАЭ 0.4390
    1 Южноафриканский рэнд 0.1214
    100 Вон Республики Корея 0.1474
    1 Чешская крона 0.0668
    100 Чилийских песо 0.2481
    1 Китайский юань 0.2430
    1 Датская крона 0.2427
    1 Грузинский лари 0.6908
    1 Гонконгский доллар 0.2079
    1 Индийская рупия 0.0241
    1 Английский фунт стерлингов 2.0807
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1910
    1 Швейцарский франк 1.6594
    1 Израильский шекель 0.4251
    1 Канадский доллар 1.2486
    1 Кувейтский динар 5.3408
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0234
    100 Ливанских фунтов 0.1070
    1 Малазийский ринггит 0.4038
    1 Мексиканское песо 0.0891
    1 Молдавский лей 0.0818
    1 Египетский фунт 0.1816
    1 Норвежская крона 0.1965
    100 Узбекских сум 0.0542
    1 Польский злотый 0.4230
    1 Сингапурский доллар 1.2017
    1 Саудовский риал 0.4300
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2502
    1 Турецкая лира 0.5482
    1 Тайваньский доллар 0.0517
    1 Таджикский сомони 0.2055
    1 Новый туркменский манат 0.4612
    1 Украинская гривна 0.0644
    100 Японских йен 1.6040
    1 Новозеландский доллар 1.1652
    Золото (1 унция) 2159,6486
    Серебро (1 унция) 32,0908
    Платина (1 унция) 1792,9888
    Палладий (1 унция) 1102,8816

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi