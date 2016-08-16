Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2016)

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,14% и составил 1,6124 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,50% и составил 1,8057 маната. Курс рубля вырос на 0,80% и составил 0,0251 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6124
|1 Евро
|1.8057
|1 Российский рубль
|0.0251
|1 Австралийский доллар
|1.2390
|1 Аргентинское песо
|0.1099
|1 Белорусский рубль
|0.8281
|1 Бразильский реал
|0.5060
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4390
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1214
|100 Вон Республики Корея
|0.1474
|1 Чешская крона
|0.0668
|100 Чилийских песо
|0.2481
|1 Китайский юань
|0.2430
|1 Датская крона
|0.2427
|1 Грузинский лари
|0.6908
|1 Гонконгский доллар
|0.2079
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0807
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1910
|1 Швейцарский франк
|1.6594
|1 Израильский шекель
|0.4251
|1 Канадский доллар
|1.2486
|1 Кувейтский динар
|5.3408
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1070
|1 Малазийский ринггит
|0.4038
|1 Мексиканское песо
|0.0891
|1 Молдавский лей
|0.0818
|1 Египетский фунт
|0.1816
|1 Норвежская крона
|0.1965
|100 Узбекских сум
|0.0542
|1 Польский злотый
|0.4230
|1 Сингапурский доллар
|1.2017
|1 Саудовский риал
|0.4300
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2502
|1 Турецкая лира
|0.5482
|1 Тайваньский доллар
|0.0517
|1 Таджикский сомони
|0.2055
|1 Новый туркменский манат
|0.4612
|1 Украинская гривна
|0.0644
|100 Японских йен
|1.6040
|1 Новозеландский доллар
|1.1652
|Золото (1 унция)
|2159,6486
|Серебро (1 унция)
|32,0908
|Платина (1 унция)
|1792,9888
|Палладий (1 унция)
|1102,8816
Tural İbadlıАвтор новости
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