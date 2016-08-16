Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2016)

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,14% и составил 1,6124 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,50% и составил 1,8057 маната. Курс рубля вырос на 0,80% и составил 0,0251 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6124 1 Евро 1.8057 1 Российский рубль 0.0251 1 Австралийский доллар 1.2390 1 Аргентинское песо 0.1099 1 Белорусский рубль 0.8281 1 Бразильский реал 0.5060 1 Дирхам ОАЭ 0.4390 1 Южноафриканский рэнд 0.1214 100 Вон Республики Корея 0.1474 1 Чешская крона 0.0668 100 Чилийских песо 0.2481 1 Китайский юань 0.2430 1 Датская крона 0.2427 1 Грузинский лари 0.6908 1 Гонконгский доллар 0.2079 1 Индийская рупия 0.0241 1 Английский фунт стерлингов 2.0807 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1910 1 Швейцарский франк 1.6594 1 Израильский шекель 0.4251 1 Канадский доллар 1.2486 1 Кувейтский динар 5.3408 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0234 100 Ливанских фунтов 0.1070 1 Малазийский ринггит 0.4038 1 Мексиканское песо 0.0891 1 Молдавский лей 0.0818 1 Египетский фунт 0.1816 1 Норвежская крона 0.1965 100 Узбекских сум 0.0542 1 Польский злотый 0.4230 1 Сингапурский доллар 1.2017 1 Саудовский риал 0.4300 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2502 1 Турецкая лира 0.5482 1 Тайваньский доллар 0.0517 1 Таджикский сомони 0.2055 1 Новый туркменский манат 0.4612 1 Украинская гривна 0.0644 100 Японских йен 1.6040 1 Новозеландский доллар 1.1652 Золото (1 унция) 2159,6486 Серебро (1 унция) 32,0908 Платина (1 унция) 1792,9888 Палладий (1 унция) 1102,8816