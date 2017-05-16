Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2017)

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7025 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,57% - до 1,8715 маната. Курс рубля повысился на 0,67%, составив 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7025
|1 Евро
|1.8715
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.2616
|1 Аргентинское песо
|0.1096
|1 Белорусский рубль
|0.9166
|1 Бразильский реал
|0.5475
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4635
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1292
|100 Вон Республики Корея
|0.1523
|1 Чешская крона
|0.0707
|100 Чилийских песо
|0.2547
|1 Китайский юань
|0.2470
|1 Датская крона
|0.2516
|1 Грузинский лари
|0.6999
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1982
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1930
|1 Швейцарский франк
|1.7106
|1 Израильский шекель
|0.4726
|1 Канадский доллар
|1.2498
|1 Кувейтский динар
|5.5948
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3945
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.0918
|1 Египетский фунт
|0.0940
|1 Норвежская крона
|0.1994
|100 Узбекских сум
|0.0449
|1 Польский злотый
|0.4459
|1 Сингапурский доллар
|1.2178
|1 Саудовский риал
|0.4540
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3330
|1 Турецкая лира
|0.4801
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1941
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0644
|100 Японских йен
|1.4998
|1 Новозеландский доллар
|1.1719
|Золото (1 унция)
|2099,6933
|Серебро (1 унция)
|28,4147
|Платина (1 унция)
|1595,2425
|Палладий (1 унция)
|1392,6450
Tural İbadlıАвтор новости
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