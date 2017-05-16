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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7025 маната

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7025 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,57% - до 1,8715 маната. Курс рубля повысился на 0,67%, составив 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7025
    1 Евро 1.8715
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.2616
    1 Аргентинское песо 0.1096
    1 Белорусский рубль 0.9166
    1 Бразильский реал 0.5475
    1 Дирхам ОАЭ 0.4635
    1 Южноафриканский рэнд 0.1292
    100 Вон Республики Корея 0.1523
    1 Чешская крона 0.0707
    100 Чилийских песо 0.2547
    1 Китайский юань 0.2470
    1 Датская крона 0.2516
    1 Грузинский лари 0.6999
    1 Гонконгский доллар 0.2187
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.1982
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1930
    1 Швейцарский франк 1.7106
    1 Израильский шекель 0.4726
    1 Канадский доллар 1.2498
    1 Кувейтский динар 5.5948
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3945
    1 Мексиканское песо 0.0912
    1 Молдавский лей 0.0918
    1 Египетский фунт 0.0940
    1 Норвежская крона 0.1994
    100 Узбекских сум 0.0449
    1 Польский злотый 0.4459
    1 Сингапурский доллар 1.2178
    1 Саудовский риал 0.4540
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3330
    1 Турецкая лира 0.4801
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.1941
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0644
    100 Японских йен 1.4998
    1 Новозеландский доллар 1.1719
    Золото (1 унция) 2099,6933
    Серебро (1 унция) 28,4147
    Платина (1 унция) 1595,2425
    Палладий (1 унция) 1392,6450
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