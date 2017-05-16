Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2017)

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7025 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,57% - до 1,8715 маната. Курс рубля повысился на 0,67%, составив 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7025 1 Евро 1.8715 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.2616 1 Аргентинское песо 0.1096 1 Белорусский рубль 0.9166 1 Бразильский реал 0.5475 1 Дирхам ОАЭ 0.4635 1 Южноафриканский рэнд 0.1292 100 Вон Республики Корея 0.1523 1 Чешская крона 0.0707 100 Чилийских песо 0.2547 1 Китайский юань 0.2470 1 Датская крона 0.2516 1 Грузинский лари 0.6999 1 Гонконгский доллар 0.2187 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.1982 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1930 1 Швейцарский франк 1.7106 1 Израильский шекель 0.4726 1 Канадский доллар 1.2498 1 Кувейтский динар 5.5948 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3945 1 Мексиканское песо 0.0912 1 Молдавский лей 0.0918 1 Египетский фунт 0.0940 1 Норвежская крона 0.1994 100 Узбекских сум 0.0449 1 Польский злотый 0.4459 1 Сингапурский доллар 1.2178 1 Саудовский риал 0.4540 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3330 1 Турецкая лира 0.4801 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1941 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0644 100 Японских йен 1.4998 1 Новозеландский доллар 1.1719 Золото (1 унция) 2099,6933 Серебро (1 унция) 28,4147 Платина (1 унция) 1595,2425 Палладий (1 унция) 1392,6450