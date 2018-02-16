Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2018)

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,74%, до 2,1335 маната, курс рубля – на 0,67%, до 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.1335 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.3544 1 Аргентинское песо 0.0865 1 Белорусский рубль 0.8615 1 Бразильский реал 0.5261 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1470 100 Вон Республики Корея 0.1600 1 Чешская крона 0.0842 100 Чилийских песо 0.2866 1 Китайский юань 0.2681 1 Датская крона 0.2864 1 Грузинский лари 0.6904 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.4037 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2150 1 Швейцарский франк 1.8490 1 Израильский шекель 0.4806 1 Канадский доллар 1.3643 1 Кувейтский динар 5.6833 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4366 1 Мексиканское песо 0.0919 1 Молдавский лей 0.1019 1 Египетский фунт 0.0960 1 Норвежская крона 0.2196 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5132 1 Сингапурский доллар 1.3011 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4797 1 Турецкая лира 0.4521 1 Тайваньский доллар 0.0587 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0635 100 Японских йен 1.6085 1 Новозеландский доллар 1.2622 Золото (1 унция) 2310,4274 Серебро (1 унция) 28.7542 Платина (1 унция) 1713,3948 Палладий (1 унция) 1738,3523