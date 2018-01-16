Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2018)

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,47% - до 2,0859 маната, курс рубля - на 0,67%, до 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0859 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.3547 1 Аргентинское песо 0.0907 1 Белорусский рубль 0.8519 1 Бразильский реал 0.5287 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1382 100 Вон Республики Корея 0.1600 1 Чешская крона 0.0817 100 Чилийских песо 0.2821 1 Китайский юань 0.2644 1 Датская крона 0.2800 1 Грузинский лари 0.6693 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0267 1 Английский фунт стерлингов 2.3449 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2123 1 Швейцарский франк 1.7647 1 Израильский шекель 0.5002 1 Канадский доллар 1.3685 1 Кувейтский динар 5.6549 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4298 1 Мексиканское песо 0.0902 1 Молдавский лей 0.1004 1 Египетский фунт 0.0958 1 Норвежская крона 0.2158 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4998 1 Сингапурский доллар 1.2862 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4362 1 Турецкая лира 0.4480 1 Тайваньский доллар 0.0576 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0595 100 Японских йен 1.5336 1 Новозеландский доллар 1.2400 Золото (1 унция) 2280,3696 Серебро (1 унция) 29,5078 Платина (1 унция) 1694,3197 Палладий (1 унция) 1915,6047