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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2018)

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,47% - до 2,0859 маната, курс рубля - на 0,67%, до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0859
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.3547
    1 Аргентинское песо 0.0907
    1 Белорусский рубль 0.8519
    1 Бразильский реал 0.5287
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1382
    100 Вон Республики Корея 0.1600
    1 Чешская крона 0.0817
    100 Чилийских песо 0.2821
    1 Китайский юань 0.2644
    1 Датская крона 0.2800
    1 Грузинский лари 0.6693
    1 Гонконгский доллар 0.2173
    1 Индийская рупия 0.0267
    1 Английский фунт стерлингов 2.3449
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2123
    1 Швейцарский франк 1.7647
    1 Израильский шекель 0.5002
    1 Канадский доллар 1.3685
    1 Кувейтский динар 5.6549
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4298
    1 Мексиканское песо 0.0902
    1 Молдавский лей 0.1004
    1 Египетский фунт 0.0958
    1 Норвежская крона 0.2158
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4998
    1 Сингапурский доллар 1.2862
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4362
    1 Турецкая лира 0.4480
    1 Тайваньский доллар 0.0576
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0595
    100 Японских йен 1.5336
    1 Новозеландский доллар 1.2400
    Золото (1 унция) 2280,3696
    Серебро (1 унция) 29,5078
    Платина (1 унция) 1694,3197
    Палладий (1 унция) 1915,6047
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