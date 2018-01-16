Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2018)

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,47% - до 2,0859 маната, курс рубля - на 0,67%, до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0859
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.3547
|1 Аргентинское песо
|0.0907
|1 Белорусский рубль
|0.8519
|1 Бразильский реал
|0.5287
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1382
|100 Вон Республики Корея
|0.1600
|1 Чешская крона
|0.0817
|100 Чилийских песо
|0.2821
|1 Китайский юань
|0.2644
|1 Датская крона
|0.2800
|1 Грузинский лари
|0.6693
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0267
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3449
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2123
|1 Швейцарский франк
|1.7647
|1 Израильский шекель
|0.5002
|1 Канадский доллар
|1.3685
|1 Кувейтский динар
|5.6549
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4298
|1 Мексиканское песо
|0.0902
|1 Молдавский лей
|0.1004
|1 Египетский фунт
|0.0958
|1 Норвежская крона
|0.2158
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4998
|1 Сингапурский доллар
|1.2862
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4362
|1 Турецкая лира
|0.4480
|1 Тайваньский доллар
|0.0576
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0595
|100 Японских йен
|1.5336
|1 Новозеландский доллар
|1.2400
|Золото (1 унция)
|2280,3696
|Серебро (1 унция)
|29,5078
|Платина (1 унция)
|1694,3197
|Палладий (1 унция)
|1915,6047
Tural İbadlıАвтор новости
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