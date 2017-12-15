Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2017)

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,42% - до 2,0032 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0289 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0032 1 Российский рубль 0.0289 1 Австралийский доллар 1.3049 1 Аргентинское песо 0.0975 1 Белорусский рубль 0.8396 1 Бразильский реал 0.5097 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1260 100 Вон Республики Корея 0.1561 1 Чешская крона 0.0779 100 Чилийских песо 0.2663 1 Китайский юань 0.2573 1 Датская крона 0.2691 1 Грузинский лари 0.6654 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2846 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2014 1 Швейцарский франк 1.7194 1 Израильский шекель 0.4826 1 Канадский доллар 1.3298 1 Кувейтский динар 5.6285 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4160 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0992 1 Египетский фунт 0.0952 1 Норвежская крона 0.2049 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4743 1 Сингапурский доллар 1.2625 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4052 1 Турецкая лира 0.4379 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0620 100 Японских йен 1.5132 1 Новозеландский доллар 1.1929 Золото (1 унция) 2132,8265 Серебро (1 унция) 27,0541 Платина (1 унция) 1496,3430 Палладий (1 унция) 1759,0850