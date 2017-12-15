Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2017)

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,42% - до 2,0032 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0289 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0032
|1 Российский рубль
|0.0289
|1 Австралийский доллар
|1.3049
|1 Аргентинское песо
|0.0975
|1 Белорусский рубль
|0.8396
|1 Бразильский реал
|0.5097
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1260
|100 Вон Республики Корея
|0.1561
|1 Чешская крона
|0.0779
|100 Чилийских песо
|0.2663
|1 Китайский юань
|0.2573
|1 Датская крона
|0.2691
|1 Грузинский лари
|0.6654
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2846
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2014
|1 Швейцарский франк
|1.7194
|1 Израильский шекель
|0.4826
|1 Канадский доллар
|1.3298
|1 Кувейтский динар
|5.6285
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4160
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0992
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2049
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4743
|1 Сингапурский доллар
|1.2625
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4052
|1 Турецкая лира
|0.4379
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0620
|100 Японских йен
|1.5132
|1 Новозеландский доллар
|1.1929
|Золото (1 унция)
|2132,8265
|Серебро (1 унция)
|27,0541
|Платина (1 унция)
|1496,3430
|Палладий (1 унция)
|1759,0850
Namiq HüseynovАвтор новости
Поделиться в Facebook