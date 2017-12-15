 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2017)

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,42% - до 2,0032 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0289 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0032
    1 Российский рубль 0.0289
    1 Австралийский доллар 1.3049
    1 Аргентинское песо 0.0975
    1 Белорусский рубль 0.8396
    1 Бразильский реал 0.5097
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1260
    100 Вон Республики Корея 0.1561
    1 Чешская крона 0.0779
    100 Чилийских песо 0.2663
    1 Китайский юань 0.2573
    1 Датская крона 0.2691
    1 Грузинский лари 0.6654
    1 Гонконгский доллар 0.2176
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2846
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0042
    1 Шведская крона 0.2014
    1 Швейцарский франк 1.7194
    1 Израильский шекель 0.4826
    1 Канадский доллар 1.3298
    1 Кувейтский динар 5.6285
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4160
    1 Мексиканское песо 0.0889
    1 Молдавский лей 0.0992
    1 Египетский фунт 0.0952
    1 Норвежская крона 0.2049
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4743
    1 Сингапурский доллар 1.2625
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4052
    1 Турецкая лира 0.4379
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0620
    100 Японских йен 1.5132
    1 Новозеландский доллар 1.1929
    Золото (1 унция) 2132,8265
    Серебро (1 унция) 27,0541
    Платина (1 унция) 1496,3430
    Палладий (1 унция) 1759,0850
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi