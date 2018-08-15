Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2018)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,66%, до 1,9254 маната, а курс рубля повысился на 1,59%, до 0,0255 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9254
|1 Российский рубль
|0.0255
|1 Австралийский доллар
|1.2263
|1 Аргентинское песо
|0.0572
|1 Белорусский рубль
|0.8290
|1 Бразильский реал
|0.4396
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1180
|100 Вон Республики Корея
|0.1499
|1 Чешская крона
|0.0749
|100 Чилийских песо
|0.2556
|1 Китайский юань
|0.2462
|1 Датская крона
|0.2583
|1 Грузинский лари
|0.6495
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1593
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1854
|1 Швейцарский франк
|1.7062
|1 Израильский шекель
|0.4606
|1 Канадский доллар
|1.3000
|1 Кувейтский динар
|5.5985
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4144
|1 Мексиканское песо
|0.0896
|1 Молдавский лей
|0.1023
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2015
|100 Узбекских сум
|0.0216
|1 Польский злотый
|0.4468
|1 Сингапурский доллар
|1.2316
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3603
|1 Турецкая лира
|0.2621
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0620
|100 Японских йен
|1.5277
|1 Новозеландский доллар
|1.1153
|Золото (1 унция)
|2019.2005
|Серебро (1 унция)
|25.4363
|Платина (1 унция)
|1343.5780
|Палладий (1 унция)
|1519.9870
Namiq HüseynovАвтор новости
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