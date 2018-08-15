Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2018)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,66%, до 1,9254 маната, а курс рубля повысился на 1,59%, до 0,0255 маната.