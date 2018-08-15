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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2018)

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,66%, до 1,9254 маната, а курс рубля повысился на 1,59%, до 0,0255 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9254
    1 Российский рубль 0.0255
    1 Австралийский доллар 1.2263
    1 Аргентинское песо 0.0572
    1 Белорусский рубль 0.8290
    1 Бразильский реал 0.4396
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1180
    100 Вон Республики Корея 0.1499
    1 Чешская крона 0.0749
    100 Чилийских песо 0.2556
    1 Китайский юань 0.2462
    1 Датская крона 0.2583
    1 Грузинский лари 0.6495
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0243
    1 Английский фунт стерлингов 2.1593
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1854
    1 Швейцарский франк 1.7062
    1 Израильский шекель 0.4606
    1 Канадский доллар 1.3000
    1 Кувейтский динар 5.5985
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4144
    1 Мексиканское песо 0.0896
    1 Молдавский лей 0.1023
    1 Египетский фунт 0.0950
    1 Норвежская крона 0.2015
    100 Узбекских сум 0.0216
    1 Польский злотый 0.4468
    1 Сингапурский доллар 1.2316
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3603
    1 Турецкая лира 0.2621
    1 Тайваньский доллар 0.0551
    1 Таджикский сомони 0.1805
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0620
    100 Японских йен 1.5277
    1 Новозеландский доллар 1.1153
    Золото (1 унция) 2019.2005
    Серебро (1 унция) 25.4363
    Платина (1 унция) 1343.5780
    Палладий (1 унция) 1519.9870
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