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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2016)

    1 доллар - 1,6102 маната

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на отметке 1,6102 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,18% и составил 1,7967 маната. Курс рубля вырос на 0,40% и составил 0,0249 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6102
    1 Евро 1.7967
    1 Российский рубль 0.0249
    1 Австралийский доллар 1.2314
    1 Аргентинское песо 0.1098
    1 Белорусский рубль 0.8255
    1 Бразильский реал 0.5045
    1 Дирхам ОАЭ 0.4384
    1 Южноафриканский рэнд 0.1196
    100 Вон Республики Корея 0.1461
    1 Чешская крона 0.0665
    100 Чилийских песо 0.2473
    1 Китайский юань 0.2422
    1 Датская крона 0.2415
    1 Грузинский лари 0.6851
    1 Гонконгский доллар 0.2076
    1 Индийская рупия 0.0241
    1 Английский фунт стерлингов 2.0804
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1903
    1 Швейцарский франк 1.6503
    1 Израильский шекель 0.4225
    1 Канадский доллар 1.2422
    1 Кувейтский динар 5.3336
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0233
    100 Ливанских фунтов 0.1068
    1 Малазийский ринггит 0.4003
    1 Мексиканское песо 0.0883
    1 Молдавский лей 0.0817
    1 Египетский фунт 0.1813
    1 Норвежская крона 0.1957
    100 Узбекских сум 0.0541
    1 Польский злотый 0.4209
    1 Сингапурский доллар 1.1958
    1 Саудовский риал 0.4294
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2450
    1 Турецкая лира 0.5439
    1 Тайваньский доллар 0.0513
    1 Таджикский сомони 0.2043
    1 Новый туркменский манат 0.4606
    1 Украинская гривна 0.0643
    100 Японских йен 1.5891
    1 Новозеландский доллар 1.1555
    Золото (1 унция) 2177,3124
    Серебро (1 унция) 31,8498
    Платина (1 унция) 1845,2892
    Палладий (1 унция) 1117,4788

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