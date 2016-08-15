Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2016)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на отметке 1,6102 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,18% и составил 1,7967 маната. Курс рубля вырос на 0,40% и составил 0,0249 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6102 1 Евро 1.7967 1 Российский рубль 0.0249 1 Австралийский доллар 1.2314 1 Аргентинское песо 0.1098 1 Белорусский рубль 0.8255 1 Бразильский реал 0.5045 1 Дирхам ОАЭ 0.4384 1 Южноафриканский рэнд 0.1196 100 Вон Республики Корея 0.1461 1 Чешская крона 0.0665 100 Чилийских песо 0.2473 1 Китайский юань 0.2422 1 Датская крона 0.2415 1 Грузинский лари 0.6851 1 Гонконгский доллар 0.2076 1 Индийская рупия 0.0241 1 Английский фунт стерлингов 2.0804 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1903 1 Швейцарский франк 1.6503 1 Израильский шекель 0.4225 1 Канадский доллар 1.2422 1 Кувейтский динар 5.3336 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0233 100 Ливанских фунтов 0.1068 1 Малазийский ринггит 0.4003 1 Мексиканское песо 0.0883 1 Молдавский лей 0.0817 1 Египетский фунт 0.1813 1 Норвежская крона 0.1957 100 Узбекских сум 0.0541 1 Польский злотый 0.4209 1 Сингапурский доллар 1.1958 1 Саудовский риал 0.4294 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2450 1 Турецкая лира 0.5439 1 Тайваньский доллар 0.0513 1 Таджикский сомони 0.2043 1 Новый туркменский манат 0.4606 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5891 1 Новозеландский доллар 1.1555 Золото (1 унция) 2177,3124 Серебро (1 унция) 31,8498 Платина (1 унция) 1845,2892 Палладий (1 унция) 1117,4788