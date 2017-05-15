Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2017)

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7025 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,54% - до 1,8609 маната. Курс рубля повысился на 0,67%, составив 0,03 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7025
|1 Евро
|1.8609
|1 Российский рубль
|0.0300
|1 Австралийский доллар
|1.2597
|1 Аргентинское песо
|0.1103
|1 Белорусский рубль
|0.9114
|1 Бразильский реал
|0.5452
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4635
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1275
|100 Вон Республики Корея
|0.1514
|1 Чешская крона
|0.0701
|100 Чилийских песо
|0.2533
|1 Китайский юань
|0.2467
|1 Датская крона
|0.2501
|1 Грузинский лари
|0.6972
|1 Гонконгский доллар
|0.2185
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1979
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1925
|1 Швейцарский франк
|1.7005
|1 Израильский шекель
|0.4729
|1 Канадский доллар
|1.2445
|1 Кувейтский динар
|5.5921
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3928
|1 Мексиканское песо
|0.0908
|1 Молдавский лей
|0.0917
|1 Египетский фунт
|0.0939
|1 Норвежская крона
|0.1990
|100 Узбекских сум
|0.0452
|1 Польский злотый
|0.4416
|1 Сингапурский доллар
|1.2134
|1 Саудовский риал
|0.4540
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3248
|1 Турецкая лира
|0.4772
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5019
|1 Новозеландский доллар
|1.1701
|Золото (1 унция)
|2096,2031
|Серебро (1 унция)
|28,0913
|Платина (1 унция)
|1569,7050
|Палладий (1 унция)
|1375,6200
Namiq HüseynovАвтор новости
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