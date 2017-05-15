Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2017)

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7025 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,54% - до 1,8609 маната. Курс рубля повысился на 0,67%, составив 0,03 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7025 1 Евро 1.8609 1 Российский рубль 0.0300 1 Австралийский доллар 1.2597 1 Аргентинское песо 0.1103 1 Белорусский рубль 0.9114 1 Бразильский реал 0.5452 1 Дирхам ОАЭ 0.4635 1 Южноафриканский рэнд 0.1275 100 Вон Республики Корея 0.1514 1 Чешская крона 0.0701 100 Чилийских песо 0.2533 1 Китайский юань 0.2467 1 Датская крона 0.2501 1 Грузинский лари 0.6972 1 Гонконгский доллар 0.2185 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.1979 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1925 1 Швейцарский франк 1.7005 1 Израильский шекель 0.4729 1 Канадский доллар 1.2445 1 Кувейтский динар 5.5921 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3928 1 Мексиканское песо 0.0908 1 Молдавский лей 0.0917 1 Египетский фунт 0.0939 1 Норвежская крона 0.1990 100 Узбекских сум 0.0452 1 Польский злотый 0.4416 1 Сингапурский доллар 1.2134 1 Саудовский риал 0.4540 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3248 1 Турецкая лира 0.4772 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5019 1 Новозеландский доллар 1.1701 Золото (1 унция) 2096,2031 Серебро (1 унция) 28,0913 Платина (1 унция) 1569,7050 Палладий (1 унция) 1375,6200