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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2016)

    1 доллар - 1,6322 маната

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,54% и составил 1,6322 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 1,05% и составил 1,8127 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,43% и составил 0,0233 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6322
    1 Евро 1.8127
    1 Российский рубль 0.0233
    1 Австралийский доллар 1.2224
    1 Аргентинское песо 0.1104
    100 Белорусских рублей 0.0079
    1 Бразильский реал 0.4458
    1 Дирхам ОАЭ 0.4444
    1 Южноафриканский рэнд 0.1051
    100 Вон Республики Корея 0.1372
    1 Чешская крона 0.0670
    100 Чилийских песо 0.2397
    1 Китайский юань 0.2509
    1 Датская крона 0.2431
    1 Грузинский лари 0.6516
    1 Гонконгский доллар 0.2103
    1 Индийская рупия 0.0243
    1 Английский фунт стерлингов 2.3293
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0054
    1 Шведская крона 0.1955
    1 Швейцарский франк 1.6545
    1 Израильский шекель 0.4195
    1 Канадский доллар 1.2278
    1 Кувейтский динар 5.4239
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0224
    100 Ливанских фунтов 0.1082
    1 Малазийский ринггит 0.3957
    1 Мексиканское песо 0.0917
    1 Молдавский лей 0.0827
    1 Египетский фунт 0.1824
    1 Норвежская крона 0.1925
    100 Узбекских сум 0.0571
    1 Польский злотый 0.4237
    1 Сингапурский доллар 1.1848
    1 Саудовский риал 0.4352
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2680
    1 Турецкая лира 0.5680
    1 Тайваньский доллар 0.0498
    1 Таджикский сомони 0.2074
    1 Новый туркменский манат 0.4808
    1 Украинская гривна 0.0603
    100 Японских йен 1.4405
    1 Новозеландский доллар 1.0870
    Золото (1 унция) 2028,4166
    Серебро (1 унция) 24,9841
    Платина (1 унция) 1571,8086
    Палладий (1 унция) 925,4574
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