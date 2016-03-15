Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2016)

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,54% и составил 1,6322 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 1,05% и составил 1,8127 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,43% и составил 0,0233 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6322 1 Евро 1.8127 1 Российский рубль 0.0233 1 Австралийский доллар 1.2224 1 Аргентинское песо 0.1104 100 Белорусских рублей 0.0079 1 Бразильский реал 0.4458 1 Дирхам ОАЭ 0.4444 1 Южноафриканский рэнд 0.1051 100 Вон Республики Корея 0.1372 1 Чешская крона 0.0670 100 Чилийских песо 0.2397 1 Китайский юань 0.2509 1 Датская крона 0.2431 1 Грузинский лари 0.6516 1 Гонконгский доллар 0.2103 1 Индийская рупия 0.0243 1 Английский фунт стерлингов 2.3293 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0054 1 Шведская крона 0.1955 1 Швейцарский франк 1.6545 1 Израильский шекель 0.4195 1 Канадский доллар 1.2278 1 Кувейтский динар 5.4239 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0224 100 Ливанских фунтов 0.1082 1 Малазийский ринггит 0.3957 1 Мексиканское песо 0.0917 1 Молдавский лей 0.0827 1 Египетский фунт 0.1824 1 Норвежская крона 0.1925 100 Узбекских сум 0.0571 1 Польский злотый 0.4237 1 Сингапурский доллар 1.1848 1 Саудовский риал 0.4352 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2680 1 Турецкая лира 0.5680 1 Тайваньский доллар 0.0498 1 Таджикский сомони 0.2074 1 Новый туркменский манат 0.4808 1 Украинская гривна 0.0603 100 Японских йен 1.4405 1 Новозеландский доллар 1.0870 Золото (1 унция) 2028,4166 Серебро (1 унция) 24,9841 Платина (1 унция) 1571,8086 Палладий (1 унция) 925,4574