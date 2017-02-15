Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2017)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,7296 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,35% - до 1,8293 маната. Курс рубля повысился на 1,68% - до 0,0303 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7296
|1 Евро
|1.8293
|1 Российский рубль
|0.0303
|1 Австралийский доллар
|1.3267
|1 Аргентинское песо
|0.1117
|1 Белорусский рубль
|0.9217
|1 Бразильский реал
|0.5606
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4709
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1322
|100 Вон Республики Корея
|0.1516
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2697
|1 Китайский юань
|0.2519
|1 Датская крона
|0.2460
|1 Грузинский лари
|0.6545
|1 Гонконгский доллар
|0.2229
|1 Индийская рупия
|0.0258
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1553
|100 Индонезийских рупий
|0.0130
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1935
|1 Швейцарский франк
|1.7183
|1 Израильский шекель
|0.4617
|1 Канадский доллар
|1.3226
|1 Кувейтский динар
|5.6652
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1146
|1 Малазийский ринггит
|0.3888
|1 Мексиканское песо
|0.0854
|1 Молдавский лей
|0.0867
|1 Египетский фунт
|0.1048
|1 Норвежская крона
|0.2059
|100 Узбекских сум
|0.0523
|1 Польский злотый
|0.4251
|1 Сингапурский доллар
|1.2174
|1 Саудовский риал
|0.4612
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3421
|1 Турецкая лира
|0.4735
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.2172
|1 Новый туркменский манат
|0.4949
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5118
|1 Новозеландский доллар
|1.2393
|Золото (1 унция)
|2128,7052
|Серебро (1 унция)
|30,8993
|Платина (1 унция)
|1736,5184
|Палладий (1 унция)
|1352,5472
Tural İbadlıАвтор новости
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