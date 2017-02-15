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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2017)

    1 доллар США - 1,7296 маната

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,7296 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,35% - до 1,8293 маната. Курс рубля повысился на 1,68% - до 0,0303 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7296
    1 Евро 1.8293
    1 Российский рубль 0.0303
    1 Австралийский доллар 1.3267
    1 Аргентинское песо 0.1117
    1 Белорусский рубль 0.9217
    1 Бразильский реал 0.5606
    1 Дирхам ОАЭ 0.4709
    1 Южноафриканский рэнд 0.1322
    100 Вон Республики Корея 0.1516
    1 Чешская крона 0.0677
    100 Чилийских песо 0.2697
    1 Китайский юань 0.2519
    1 Датская крона 0.2460
    1 Грузинский лари 0.6545
    1 Гонконгский доллар 0.2229
    1 Индийская рупия 0.0258
    1 Английский фунт стерлингов 2.1553
    100 Индонезийских рупий 0.0130
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1935
    1 Швейцарский франк 1.7183
    1 Израильский шекель 0.4617
    1 Канадский доллар 1.3226
    1 Кувейтский динар 5.6652
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1146
    1 Малазийский ринггит 0.3888
    1 Мексиканское песо 0.0854
    1 Молдавский лей 0.0867
    1 Египетский фунт 0.1048
    1 Норвежская крона 0.2059
    100 Узбекских сум 0.0523
    1 Польский злотый 0.4251
    1 Сингапурский доллар 1.2174
    1 Саудовский риал 0.4612
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3421
    1 Турецкая лира 0.4735
    1 Тайваньский доллар 0.0563
    1 Таджикский сомони 0.2172
    1 Новый туркменский манат 0.4949
    1 Украинская гривна 0.0637
    100 Японских йен 1.5118
    1 Новозеландский доллар 1.2393
    Золото (1 унция) 2128,7052
    Серебро (1 унция) 30,8993
    Платина (1 унция) 1736,5184
    Палладий (1 унция) 1352,5472
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