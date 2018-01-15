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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2018)

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,31% - до 2,076 маната, курс рубля упал на 0,33%, до 0,0300 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0761
    1 Российский рубль 0.0300
    1 Австралийский доллар 1.3512
    1 Аргентинское песо 0.0910
    1 Белорусский рубль 0.8488
    1 Бразильский реал 0.5304
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1376
    100 Вон Республики Корея 0.1602
    1 Чешская крона 0.0814
    100 Чилийских песо 0.2819
    1 Китайский юань 0.2647
    1 Датская крона 0.2787
    1 Грузинский лари 0.6682
    1 Гонконгский доллар 0.2173
    1 Индийская рупия 0.0268
    1 Английский фунт стерлингов 2.3359
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2115
    1 Швейцарский франк 1.7588
    1 Израильский шекель 0.5009
    1 Канадский доллар 1.3659
    1 Кувейтский динар 5.6526
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4298
    1 Мексиканское песо 0.0899
    1 Молдавский лей 0.0994
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2150
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4977
    1 Сингапурский доллар 1.2869
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4362
    1 Турецкая лира 0.4529
    1 Тайваньский доллар 0.0576
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0596
    100 Японских йен 1.5358
    1 Новозеландский доллар 1.2364
    Золото (1 унция) 2282,0017
    Серебро (1 унция) 29,4877
    Платина (1 унция) 1699,5900
    Палладий (1 унция) 1913,5476
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