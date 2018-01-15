Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2018)

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,31% - до 2,076 маната, курс рубля упал на 0,33%, до 0,0300 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0761
|1 Российский рубль
|0.0300
|1 Австралийский доллар
|1.3512
|1 Аргентинское песо
|0.0910
|1 Белорусский рубль
|0.8488
|1 Бразильский реал
|0.5304
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1376
|100 Вон Республики Корея
|0.1602
|1 Чешская крона
|0.0814
|100 Чилийских песо
|0.2819
|1 Китайский юань
|0.2647
|1 Датская крона
|0.2787
|1 Грузинский лари
|0.6682
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0268
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3359
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2115
|1 Швейцарский франк
|1.7588
|1 Израильский шекель
|0.5009
|1 Канадский доллар
|1.3659
|1 Кувейтский динар
|5.6526
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4298
|1 Мексиканское песо
|0.0899
|1 Молдавский лей
|0.0994
|1 Египетский фунт
|0.0960
|1 Норвежская крона
|0.2150
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4977
|1 Сингапурский доллар
|1.2869
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4362
|1 Турецкая лира
|0.4529
|1 Тайваньский доллар
|0.0576
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0596
|100 Японских йен
|1.5358
|1 Новозеландский доллар
|1.2364
|Золото (1 унция)
|2282,0017
|Серебро (1 унция)
|29,4877
|Платина (1 унция)
|1699,5900
|Палладий (1 унция)
|1913,5476
Tural İbadlıАвтор новости
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