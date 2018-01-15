Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2018)

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 1,31% - до 2,076 маната, курс рубля упал на 0,33%, до 0,0300 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0761 1 Российский рубль 0.0300 1 Австралийский доллар 1.3512 1 Аргентинское песо 0.0910 1 Белорусский рубль 0.8488 1 Бразильский реал 0.5304 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1376 100 Вон Республики Корея 0.1602 1 Чешская крона 0.0814 100 Чилийских песо 0.2819 1 Китайский юань 0.2647 1 Датская крона 0.2787 1 Грузинский лари 0.6682 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0268 1 Английский фунт стерлингов 2.3359 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2115 1 Швейцарский франк 1.7588 1 Израильский шекель 0.5009 1 Канадский доллар 1.3659 1 Кувейтский динар 5.6526 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4298 1 Мексиканское песо 0.0899 1 Молдавский лей 0.0994 1 Египетский фунт 0.0960 1 Норвежская крона 0.2150 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4977 1 Сингапурский доллар 1.2869 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4362 1 Турецкая лира 0.4529 1 Тайваньский доллар 0.0576 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0596 100 Японских йен 1.5358 1 Новозеландский доллар 1.2364 Золото (1 унция) 2282,0017 Серебро (1 унция) 29,4877 Платина (1 унция) 1699,5900 Палладий (1 унция) 1913,5476