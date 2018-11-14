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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2018)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2018)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,38%, до 1,9190 маната, курс рубля понизился на 0,4%, до 0,0250 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9190
1 Российский рубль 0.0250
1 Австралийский доллар 1.2266
1 Аргентинское песо 0.0472
1 Белорусский рубль 0.7926
1 Бразильский реал 0.4463
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1177
100 Вон Республики Корея 0.1499
1 Чешская крона 0.0739
100 Чилийских песо 0.2456
1 Китайский юань 0.2446
1 Датская крона 0.2572
1 Грузинский лари 0.6284
1 Гонконгский доллар 0.2171
1 Индийская рупия 0.0236
1 Английский фунт стерлингов 2.2078
100 Индонезийских рупий 0.0115
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1877
1 Швейцарский франк 1.6875
1 Израильский шекель 0.4606
1 Канадский доллар 1.2836
1 Кувейтский динар 5.5837
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.4055
1 Мексиканское песо 0.0829
1 Молдавский лей 0.0997
1 Египетский фунт 0.0947
1 Норвежская крона 0.2001
100 Узбекских сум 0.0206
1 Польский злотый 0.4470
1 Сингапурский доллар 1.2319
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3450
1 Турецкая лира 0.3101
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1805
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0610
100 Японских йен 1.4923
1 Новозеландский доллар 1.1515
Золото (1 унция) 2044.8195
Серебро (1 унция) 23.8236
Платина (1 унция) 1424.3450
Палладий (1 унция) 1888.8700
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