Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2018)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,38%, до 1,9190 маната, курс рубля понизился на 0,4%, до 0,0250 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9190
|1 Российский рубль
|0.0250
|1 Австралийский доллар
|1.2266
|1 Аргентинское песо
|0.0472
|1 Белорусский рубль
|0.7926
|1 Бразильский реал
|0.4463
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1177
|100 Вон Республики Корея
|0.1499
|1 Чешская крона
|0.0739
|100 Чилийских песо
|0.2456
|1 Китайский юань
|0.2446
|1 Датская крона
|0.2572
|1 Грузинский лари
|0.6284
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2078
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1877
|1 Швейцарский франк
|1.6875
|1 Израильский шекель
|0.4606
|1 Канадский доллар
|1.2836
|1 Кувейтский динар
|5.5837
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4055
|1 Мексиканское песо
|0.0829
|1 Молдавский лей
|0.0997
|1 Египетский фунт
|0.0947
|1 Норвежская крона
|0.2001
|100 Узбекских сум
|0.0206
|1 Польский злотый
|0.4470
|1 Сингапурский доллар
|1.2319
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3450
|1 Турецкая лира
|0.3101
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0610
|100 Японских йен
|1.4923
|1 Новозеландский доллар
|1.1515
|Золото (1 унция)
|2044.8195
|Серебро (1 унция)
|23.8236
|Платина (1 унция)
|1424.3450
|Палладий (1 унция)
|1888.8700
Economic DepartmentАвтор новости