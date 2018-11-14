Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2018)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,38%, до 1,9190 маната, курс рубля понизился на 0,4%, до 0,0250 маната.