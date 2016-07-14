Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2016)

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,17% и составил 1,5576 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,61% и составил 1,7308 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0243 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5576 1 Евро 1.7308 1 Российский рубль 0.0243 1 Австралийский доллар 1.1856 1 Аргентинское песо 0.1069 100 Белорусских рублей 0.7776 1 Бразильский реал 0.4770 1 Дирхам ОАЭ 0.4241 1 Южноафриканский рэнд 0.1077 100 Вон Республики Корея 0.1368 1 Чешская крона 0.0640 100 Чилийских песо 0.2367 1 Китайский юань 0.2329 1 Датская крона 0.2327 1 Грузинский лари 0.6613 1 Гонконгский доллар 0.2008 1 Индийская рупия 0.0233 1 Английский фунт стерлингов 2.0663 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1836 1 Швейцарский франк 1.5838 1 Израильский шекель 0.4033 1 Канадский доллар 1.2031 1 Кувейтский динар 5.1538 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0231 100 Ливанских фунтов 0.1031 1 Малазийский ринггит 0.3933 1 Мексиканское песо 0.0849 1 Молдавский лей 0.0788 1 Египетский фунт 0.1754 1 Норвежская крона 0.1854 100 Узбекских сум 0.0527 1 Польский злотый 0.3935 1 Сингапурский доллар 1.1563 1 Саудовский риал 0.4153 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1681 1 Турецкая лира 0.5371 1 Тайваньский доллар 0.0486 1 Таджикский сомони 0.1987 1 Новый туркменский манат 0.4636 1 Украинская гривна 0.0629 100 Японских йен 1.4882 1 Новозеландский доллар 1.1216 Золото (1 унция) 2091,4674 Серебро (1 унция) 31,5710 Платина (1 унция) 1699,3416 Палладий (1 унция) 996,8640