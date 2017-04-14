Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2017)

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7026 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,55% - до 1,8075 маната. Курс рубля повысился на 0,66% - до 0,0303 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7026
|1 Евро
|1.8075
|1 Российский рубль
|0.0303
|1 Австралийский доллар
|1.2883
|1 Аргентинское песо
|0.1123
|1 Белорусский рубль
|0.9041
|1 Бразильский реал
|0.5416
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4636
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1265
|100 Вон Республики Корея
|0.1494
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2617
|1 Китайский юань
|0.2473
|1 Датская крона
|0.2430
|1 Грузинский лари
|0.7118
|1 Гонконгский доллар
|0.2190
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1300
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1884
|1 Швейцарский франк
|1.6937
|1 Израильский шекель
|0.4647
|1 Канадский доллар
|1.2777
|1 Кувейтский динар
|5.5878
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3867
|1 Мексиканское песо
|0.0917
|1 Молдавский лей
|0.0885
|1 Египетский фунт
|0.0937
|1 Норвежская крона
|0.1984
|100 Узбекских сум
|0.0466
|1 Польский злотый
|0.4254
|1 Сингапурский доллар
|1.2182
|1 Саудовский риал
|0.4540
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3130
|1 Турецкая лира
|0.4645
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1915
|1 Новый туркменский манат
|0.4872
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.5605
|1 Новозеландский доллар
|1.1899
|Золото (1 унция)
|2186,3938
|Серебро (1 унция)
|31,5151
|Платина (1 унция)
|1660,0350
|Палладий (1 унция)
|1373,9982
Tural İbadlıАвтор новости
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