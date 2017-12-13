Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2017)

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос, составив 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,15% - до 1,9983 маната, курс рубля упал на 0,35%, до 0,0287 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 1.9983 1 Российский рубль 0.0287 1 Австралийский доллар 1.2870 1 Аргентинское песо 0.0980 1 Белорусский рубль 0.8371 1 Бразильский реал 0.5122 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1244 100 Вон Республики Корея 0.1559 1 Чешская крона 0.0780 100 Чилийских песо 0.2600 1 Китайский юань 0.2569 1 Датская крона 0.2685 1 Грузинский лари 0.6539 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2653 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2020 1 Швейцарский франк 1.7166 1 Израильский шекель 0.4791 1 Канадский доллар 1.3224 1 Кувейтский динар 5.6250 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4171 1 Мексиканское песо 0.0887 1 Молдавский лей 0.0987 1 Египетский фунт 0.0952 1 Норвежская крона 0.2040 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4748 1 Сингапурский доллар 1.2576 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3990 1 Турецкая лира 0.4424 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0626 100 Японских йен 1.4999 1 Новозеландский доллар 1.1814 Золото (1 унция) 2114,4144 Серебро (1 унция) 26,7346 Платина (1 унция) 1493,4358 Палладий (1 унция) 1723,1364