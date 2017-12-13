 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2017)

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос, составив 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,15% - до 1,9983 маната, курс рубля упал на 0,35%, до 0,0287 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 1.9983
    1 Российский рубль 0.0287
    1 Австралийский доллар 1.2870
    1 Аргентинское песо 0.0980
    1 Белорусский рубль 0.8371
    1 Бразильский реал 0.5122
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1244
    100 Вон Республики Корея 0.1559
    1 Чешская крона 0.0780
    100 Чилийских песо 0.2600
    1 Китайский юань 0.2569
    1 Датская крона 0.2685
    1 Грузинский лари 0.6539
    1 Гонконгский доллар 0.2178
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2653
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0042
    1 Шведская крона 0.2020
    1 Швейцарский франк 1.7166
    1 Израильский шекель 0.4791
    1 Канадский доллар 1.3224
    1 Кувейтский динар 5.6250
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4171
    1 Мексиканское песо 0.0887
    1 Молдавский лей 0.0987
    1 Египетский фунт 0.0952
    1 Норвежская крона 0.2040
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4748
    1 Сингапурский доллар 1.2576
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3990
    1 Турецкая лира 0.4424
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0626
    100 Японских йен 1.4999
    1 Новозеландский доллар 1.1814
    Золото (1 унция) 2114,4144
    Серебро (1 унция) 26,7346
    Платина (1 унция) 1493,4358
    Палладий (1 унция) 1723,1364
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi