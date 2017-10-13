Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2017)

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,26% - до 2,0141 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0295 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7003
|1 Евро
|2.0141
|1 Российский рубль
|0.0295
|1 Австралийский доллар
|1.3317
|1 Аргентинское песо
|0.0976
|1 Белорусский рубль
|0.8640
|1 Бразильский реал
|0.5363
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1263
|100 Вон Республики Корея
|0.1505
|1 Чешская крона
|0.0778
|100 Чилийских песо
|0.2723
|1 Китайский юань
|0.2585
|1 Датская крона
|0.2706
|1 Грузинский лари
|0.6864
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2569
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2097
|1 Швейцарский франк
|1.7436
|1 Израильский шекель
|0.4863
|1 Канадский доллар
|1.3638
|1 Кувейтский динар
|5.6291
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4031
|1 Мексиканское песо
|0.0900
|1 Молдавский лей
|0.0976
|1 Египетский фунт
|0.0965
|1 Норвежская крона
|0.2154
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4719
|1 Сингапурский доллар
|1.2553
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4053
|1 Турецкая лира
|0.4657
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1933
|1 Новый туркменский манат
|0.4859
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5158
|1 Новозеландский доллар
|1.2130
|Золото (1 унция)
|2193,8121
|Серебро (1 унция)
|29,3132
|Платина (1 унция)
|1591,4808
|Палладий (1 унция)
|1667,9943
Namiq HüseynovАвтор новости
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