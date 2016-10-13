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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2016)

    1 доллар США - 1,5986 маната

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5986 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,51% - до 1,7609 маната. Курс рубля упал на 1,17%, составив 0,0253 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5986
    1 Евро 1.7609
    1 Российский рубль 0.0253
    1 Австралийский доллар 1.2048
    1 Аргентинское песо 0.1061
    1 Белорусский рубль 0.8330
    1 Бразильский реал 0.4992
    1 Дирхам ОАЭ 0.4352
    1 Южноафриканский рэнд 0.1120
    100 Вон Республики Корея 0.1411
    1 Чешская крона 0.0652
    100 Чилийских песо 0.2400
    1 Китайский юань 0.2376
    1 Датская крона 0.2367
    1 Грузинский лари 0.6774
    1 Гонконгский доллар 0.2061
    1 Индийская рупия 0.0239
    1 Английский фунт стерлингов 1.9482
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1805
    1 Швейцарский франк 1.6159
    1 Израильский шекель 0.4192
    1 Канадский доллар 1.2032
    1 Кувейтский динар 5.2811
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0233
    100 Ливанских фунтов 0.1061
    1 Малазийский ринггит 0.3797
    1 Мексиканское песо 0.0844
    1 Молдавский лей 0.0809
    1 Египетский фунт 0.1800
    1 Норвежская крона 0.1941
    100 Узбекских сум 0.0524
    1 Польский злотый 0.4093
    1 Сингапурский доллар 1.1544
    1 Саудовский риал 0.4262
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2063
    1 Турецкая лира 0.5174
    1 Тайваньский доллар 0.0503
    1 Таджикский сомони 0.2031
    1 Новый туркменский манат 0.4584
    1 Украинская гривна 0.0620
    100 Японских йен 1.5398
    1 Новозеландский доллар 1.1283
    Золото (1 унция) 2008,6409
    Серебро (1 унция) 28,1513
    Платина (1 унция) 1513,8742
    Палладий (1 унция) 1040,6886

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