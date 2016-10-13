Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2016)

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5986 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,51% - до 1,7609 маната. Курс рубля упал на 1,17%, составив 0,0253 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5986 1 Евро 1.7609 1 Российский рубль 0.0253 1 Австралийский доллар 1.2048 1 Аргентинское песо 0.1061 1 Белорусский рубль 0.8330 1 Бразильский реал 0.4992 1 Дирхам ОАЭ 0.4352 1 Южноафриканский рэнд 0.1120 100 Вон Республики Корея 0.1411 1 Чешская крона 0.0652 100 Чилийских песо 0.2400 1 Китайский юань 0.2376 1 Датская крона 0.2367 1 Грузинский лари 0.6774 1 Гонконгский доллар 0.2061 1 Индийская рупия 0.0239 1 Английский фунт стерлингов 1.9482 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1805 1 Швейцарский франк 1.6159 1 Израильский шекель 0.4192 1 Канадский доллар 1.2032 1 Кувейтский динар 5.2811 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0233 100 Ливанских фунтов 0.1061 1 Малазийский ринггит 0.3797 1 Мексиканское песо 0.0844 1 Молдавский лей 0.0809 1 Египетский фунт 0.1800 1 Норвежская крона 0.1941 100 Узбекских сум 0.0524 1 Польский злотый 0.4093 1 Сингапурский доллар 1.1544 1 Саудовский риал 0.4262 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2063 1 Турецкая лира 0.5174 1 Тайваньский доллар 0.0503 1 Таджикский сомони 0.2031 1 Новый туркменский манат 0.4584 1 Украинская гривна 0.0620 100 Японских йен 1.5398 1 Новозеландский доллар 1.1283 Золото (1 унция) 2008,6409 Серебро (1 унция) 28,1513 Платина (1 унция) 1513,8742 Палладий (1 унция) 1040,6886