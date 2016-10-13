Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2016)

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5986 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,51% - до 1,7609 маната. Курс рубля упал на 1,17%, составив 0,0253 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5986
|1 Евро
|1.7609
|1 Российский рубль
|0.0253
|1 Австралийский доллар
|1.2048
|1 Аргентинское песо
|0.1061
|1 Белорусский рубль
|0.8330
|1 Бразильский реал
|0.4992
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4352
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1120
|100 Вон Республики Корея
|0.1411
|1 Чешская крона
|0.0652
|100 Чилийских песо
|0.2400
|1 Китайский юань
|0.2376
|1 Датская крона
|0.2367
|1 Грузинский лари
|0.6774
|1 Гонконгский доллар
|0.2061
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Английский фунт стерлингов
|1.9482
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1805
|1 Швейцарский франк
|1.6159
|1 Израильский шекель
|0.4192
|1 Канадский доллар
|1.2032
|1 Кувейтский динар
|5.2811
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0233
|100 Ливанских фунтов
|0.1061
|1 Малазийский ринггит
|0.3797
|1 Мексиканское песо
|0.0844
|1 Молдавский лей
|0.0809
|1 Египетский фунт
|0.1800
|1 Норвежская крона
|0.1941
|100 Узбекских сум
|0.0524
|1 Польский злотый
|0.4093
|1 Сингапурский доллар
|1.1544
|1 Саудовский риал
|0.4262
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2063
|1 Турецкая лира
|0.5174
|1 Тайваньский доллар
|0.0503
|1 Таджикский сомони
|0.2031
|1 Новый туркменский манат
|0.4584
|1 Украинская гривна
|0.0620
|100 Японских йен
|1.5398
|1 Новозеландский доллар
|1.1283
|Золото (1 унция)
|2008,6409
|Серебро (1 унция)
|28,1513
|Платина (1 унция)
|1513,8742
|Палладий (1 унция)
|1040,6886
Tural İbadlıАвтор новости
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