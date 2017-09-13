 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2017)

    1 Доллар США - 1,7008 маната

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7008 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,23% - до 2,0382 маната. Курс рубля упал на 0,67%, до 0,0295 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7008
    1 Евро 2.0382
    1 Российский рубль 0.0295
    1 Австралийский доллар 1.3649
    1 Аргентинское песо 0.0997
    1 Белорусский рубль 0.8807
    1 Бразильский реал 0.5442
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1310
    100 Вон Республики Корея 0.1509
    1 Чешская крона 0.0781
    100 Чилийских песо 0.2733
    1 Китайский юань 0.2605
    1 Датская крона 0.2739
    1 Грузинский лари 0.6887
    1 Гонконгский доллар 0.2177
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.2635
    100 Индонезийских рупий 0.0129
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2137
    1 Швейцарский франк 1.7726
    1 Израильский шекель 0.4805
    1 Канадский доллар 1.3978
    1 Кувейтский динар 5.6449
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.4049
    1 Мексиканское песо 0.0960
    1 Молдавский лей 0.0964
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2172
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4788
    1 Сингапурский доллар 1.2638
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4188
    1 Турецкая лира 0.4961
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.1929
    1 Новый туркменский манат 0.4866
    1 Украинская гривна 0.0654
    100 Японских йен 1.5444
    1 Новозеландский доллар 1.2395
    Золото (1 унция) 2256,1112
    Серебро (1 унция) 30,3253
    Платина (1 унция) 1668,4848
    Палладий (1 унция) 1608,9568

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi