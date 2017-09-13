Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2017)

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7008 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,23% - до 2,0382 маната. Курс рубля упал на 0,67%, до 0,0295 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7008
|1 Евро
|2.0382
|1 Российский рубль
|0.0295
|1 Австралийский доллар
|1.3649
|1 Аргентинское песо
|0.0997
|1 Белорусский рубль
|0.8807
|1 Бразильский реал
|0.5442
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1310
|100 Вон Республики Корея
|0.1509
|1 Чешская крона
|0.0781
|100 Чилийских песо
|0.2733
|1 Китайский юань
|0.2605
|1 Датская крона
|0.2739
|1 Грузинский лари
|0.6887
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2635
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2137
|1 Швейцарский франк
|1.7726
|1 Израильский шекель
|0.4805
|1 Канадский доллар
|1.3978
|1 Кувейтский динар
|5.6449
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4049
|1 Мексиканское песо
|0.0960
|1 Молдавский лей
|0.0964
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2172
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4788
|1 Сингапурский доллар
|1.2638
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4188
|1 Турецкая лира
|0.4961
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1929
|1 Новый туркменский манат
|0.4866
|1 Украинская гривна
|0.0654
|100 Японских йен
|1.5444
|1 Новозеландский доллар
|1.2395
|Золото (1 унция)
|2256,1112
|Серебро (1 унция)
|30,3253
|Платина (1 унция)
|1668,4848
|Палладий (1 унция)
|1608,9568
Tural İbadlıАвтор новости
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