Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2017)

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7008 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,23% - до 2,0382 маната. Курс рубля упал на 0,67%, до 0,0295 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7008 1 Евро 2.0382 1 Российский рубль 0.0295 1 Австралийский доллар 1.3649 1 Аргентинское песо 0.0997 1 Белорусский рубль 0.8807 1 Бразильский реал 0.5442 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1310 100 Вон Республики Корея 0.1509 1 Чешская крона 0.0781 100 Чилийских песо 0.2733 1 Китайский юань 0.2605 1 Датская крона 0.2739 1 Грузинский лари 0.6887 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.2635 100 Индонезийских рупий 0.0129 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2137 1 Швейцарский франк 1.7726 1 Израильский шекель 0.4805 1 Канадский доллар 1.3978 1 Кувейтский динар 5.6449 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4049 1 Мексиканское песо 0.0960 1 Молдавский лей 0.0964 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2172 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4788 1 Сингапурский доллар 1.2638 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4188 1 Турецкая лира 0.4961 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1929 1 Новый туркменский манат 0.4866 1 Украинская гривна 0.0654 100 Японских йен 1.5444 1 Новозеландский доллар 1.2395 Золото (1 унция) 2256,1112 Серебро (1 унция) 30,3253 Платина (1 унция) 1668,4848 Палладий (1 унция) 1608,9568