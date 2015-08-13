​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2015)

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% - до 1,0485 манатов.
Как сообщает Report, евро подорожало на 0,72% - до 1,1684 манатов.
Курс рубля по отношению к манату не изменился и сохранился на уровне 0,0163 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0485
|1 Евро
|1.1684
|1 Российский рубль
|0.0163
|1 Австралийский доллар
|0.7746
|1 Аргентинское песо
|0.1136
|100 Белорусских рублей
|0.0066
|1 Бразильский реал
|0.3016
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0824
|100 Вон Республики Корея
|0.0893
|1 Чешская крона
|0.0433
|100 Чилийских песо
|0.1534
|1 Китайский юань
|0.1636
|1 Датская крона
|0.1566
|1 Грузинский лари
|0.4500
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0162
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6380
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1219
|1 Швейцарский франк
|1.0733
|1 Израильский шекель
|0.2753
|1 Канадский доллар
|0.8084
|1 Кувейтский динар
|3.4667
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2620
|1 Мексиканское песо
|0.0645
|1 Молдавский лей
|0.0557
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1286
|100 Узбекских сум
|0.0406
|1 Польский злотый
|0.2790
|1 Сингапурский доллар
|0.7526
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4697
|1 Турецкая лира
|0.3775
|1 Тайваньский доллар
|0.0327
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0491
|100 Японских йен
|0.8432
|1 Новозеландский доллар
|0.6940
|Золото (1 унция)
|1173,2715
|Серебро (1 унция)
|16,1015
|Платина (1 унция)
|1038,0150
|Палладий (1 унция)
|644,8275
Tural İbadlıАвтор новости
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