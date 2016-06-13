​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2016)

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1, 5114 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,38% и составил 1,7005 маната. Курс рубля упал на 1,70% и составил 0,0231 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5114
|1 Евро
|1.7005
|1 Российский рубль
|0.0231
|1 Австралийский доллар
|1.1150
|1 Аргентинское песо
|0.1095
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4420
|1 Дирхам ОАЭ
|0.0993
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1289
|100 Вон Республики Корея
|0.1297
|1 Чешская крона
|0.0629
|100 Чилийских песо
|0.2211
|1 Китайский юань
|0.2295
|1 Датская крона
|0.2287
|1 Грузинский лари
|0.7073
|1 Гонконгский доллар
|0.1947
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1447
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1819
|1 Швейцарский франк
|1.5671
|1 Израильский шекель
|0.3907
|1 Канадский доллар
|1.1802
|1 Кувейтский динар
|5.0121
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0221
|100 Ливанских фунтов
|0.1002
|1 Малазийский ринггит
|0.3686
|1 Мексиканское песо
|0.0808
|1 Молдавский лей
|0.0768
|1 Египетский фунт
|0.1702
|1 Норвежская крона
|0.1825
|100 Узбекских сум
|0.0515
|1 Польский злотый
|0.3886
|1 Сингапурский доллар
|1.1118
|1 Саудовский риал
|0.4030
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1332
|1 Турецкая лира
|0.5156
|1 Тайваньский доллар
|0.0466
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4486
|1 Украинская гривна
|0.0605
|100 Японских йен
|1.4267
|1 Новозеландский доллар
|1.0634
|Золото (1 унция)
|1927,7907
|Серебро (1 унция)
|25,9130
|Платина (1 унция)
|1505,3544
|Палладий (1 унция)
|837,3156
Tural İbadlıАвтор новости
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