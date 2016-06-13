​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2016)

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1, 5114 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,38% и составил 1,7005 маната. Курс рубля упал на 1,70% и составил 0,0231 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5114 1 Евро 1.7005 1 Российский рубль 0.0231 1 Австралийский доллар 1.1150 1 Аргентинское песо 0.1095 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4420 1 Дирхам ОАЭ 0.0993 1 Южноафриканский рэнд 0.1289 100 Вон Республики Корея 0.1297 1 Чешская крона 0.0629 100 Чилийских песо 0.2211 1 Китайский юань 0.2295 1 Датская крона 0.2287 1 Грузинский лари 0.7073 1 Гонконгский доллар 0.1947 1 Индийская рупия 0.0225 1 Английский фунт стерлингов 2.1447 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1819 1 Швейцарский франк 1.5671 1 Израильский шекель 0.3907 1 Канадский доллар 1.1802 1 Кувейтский динар 5.0121 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0221 100 Ливанских фунтов 0.1002 1 Малазийский ринггит 0.3686 1 Мексиканское песо 0.0808 1 Молдавский лей 0.0768 1 Египетский фунт 0.1702 1 Норвежская крона 0.1825 100 Узбекских сум 0.0515 1 Польский злотый 0.3886 1 Сингапурский доллар 1.1118 1 Саудовский риал 0.4030 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1332 1 Турецкая лира 0.5156 1 Тайваньский доллар 0.0466 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4486 1 Украинская гривна 0.0605 100 Японских йен 1.4267 1 Новозеландский доллар 1.0634 Золото (1 унция) 1927,7907 Серебро (1 унция) 25,9130 Платина (1 унция) 1505,3544 Палладий (1 унция) 837,3156