​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2016)

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,03% и составил 1,5093 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% и составил 1,7163 манатов. Курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0232 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5093 1 Евро 1.7163 1 Российский рубль 0.0232 1 Австралийский доллар 1.1016 1 Аргентинское песо 0.1063 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4347 1 Дирхам ОАЭ 0.4109 1 Южноафриканский рэнд 0.1000 100 Вон Республики Корея 0.1290 1 Чешская крона 0.0635 100 Чилийских песо 0.2204 1 Китайский юань 0.2314 1 Датская крона 0.2308 1 Грузинский лари 0.6845 1 Гонконгский доллар 0.1945 1 Индийская рупия 0.0226 1 Английский фунт стерлингов 2.1797 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1843 1 Швейцарский франк 1.5537 1 Израильский шекель 0.4006 1 Канадский доллар 1.1749 1 Кувейтский динар 5.0073 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0219 100 Ливанских фунтов 0.1001 1 Малазийский ринггит 0.3743 1 Мексиканское песо 0.0839 1 Молдавский лей 0.0768 1 Египетский фунт 0.1700 1 Норвежская крона 0.1855 100 Узбекских сум 0.0522 1 Польский злотый 0.3890 1 Сингапурский доллар 1.0977 1 Саудовский риал 0.4024 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1326 1 Турецкая лира 0.5092 1 Тайваньский доллар 0.0463 1 Таджикский сомони 0.1918 1 Новый туркменский манат 0.4468 1 Украинская гривна 0.0598 100 Японских йен 1.3872 1 Новозеландский доллар 1.0268 Золото (1 унция) 1930,7720 Серебро (1 унция) 25,7487 Платина (1 унция) 1595,3301 Палладий (1 унция) 916,1451