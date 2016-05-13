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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2016)

    1 Доллар США - 1,5093 манатов

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,03% и составил 1,5093 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% и составил 1,7163 манатов. Курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0232 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5093
    1 Евро 1.7163
    1 Российский рубль 0.0232
    1 Австралийский доллар 1.1016
    1 Аргентинское песо 0.1063
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4347
    1 Дирхам ОАЭ 0.4109
    1 Южноафриканский рэнд 0.1000
    100 Вон Республики Корея 0.1290
    1 Чешская крона 0.0635
    100 Чилийских песо 0.2204
    1 Китайский юань 0.2314
    1 Датская крона 0.2308
    1 Грузинский лари 0.6845
    1 Гонконгский доллар 0.1945
    1 Индийская рупия 0.0226
    1 Английский фунт стерлингов 2.1797
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1843
    1 Швейцарский франк 1.5537
    1 Израильский шекель 0.4006
    1 Канадский доллар 1.1749
    1 Кувейтский динар 5.0073
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0219
    100 Ливанских фунтов 0.1001
    1 Малазийский ринггит 0.3743
    1 Мексиканское песо 0.0839
    1 Молдавский лей 0.0768
    1 Египетский фунт 0.1700
    1 Норвежская крона 0.1855
    100 Узбекских сум 0.0522
    1 Польский злотый 0.3890
    1 Сингапурский доллар 1.0977
    1 Саудовский риал 0.4024
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1326
    1 Турецкая лира 0.5092
    1 Тайваньский доллар 0.0463
    1 Таджикский сомони 0.1918
    1 Новый туркменский манат 0.4468
    1 Украинская гривна 0.0598
    100 Японских йен 1.3872
    1 Новозеландский доллар 1.0268
    Золото (1 унция) 1930,7720
    Серебро (1 унция) 25,7487
    Платина (1 унция) 1595,3301
    Палладий (1 унция) 916,1451

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