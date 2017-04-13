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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2017)

    1 доллар США - 1,7029 маната

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара США остался стабильным - 1,7029 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,65% - до 1,8175 маната. Курс рубля вырос на 0,67% - до 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США
    		 1.7029
    1 Евро 1.8175
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.2916
    1 Аргентинское песо 0.1121
    1 Белорусский рубль 0.9005
    1 Бразильский реал 0.5449
    1 Дирхам ОАЭ 0.4636
    1 Южноафриканский рэнд 0.1269
    100 Вон Республики Корея 0.1512
    1 Чешская крона 0.0681
    100 Чилийских песо 0.2608
    1 Китайский юань 0.2476
    1 Датская крона 0.2443
    1 Грузинский лари 0.7119
    1 Гонконгский доллар 0.2191
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1394
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1903
    1 Швейцарский франк 1.7008
    1 Израильский шекель 0.4679
    1 Канадский доллар 1.2872
    1 Кувейтский динар 5.5833
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3850
    1 Мексиканское песо 0.0918
    1 Молдавский лей 0.0885
    1 Египетский фунт 0.0938
    1 Норвежская крона 0.1995
    100 Узбекских сум 0.0467
    1 Польский злотый 0.4278
    1 Сингапурский доллар 1.2225
    1 Саудовский риал 0.4541
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3091
    1 Турецкая лира 0.4668
    1 Тайваньский доллар 0.0563
    1 Таджикский сомони 0.1922
    1 Новый туркменский манат 0.4872
    1 Украинская гривна 0.0634
    100 Японских йен 1.5645
    1 Новозеландский доллар 1.1925
    Золото (1 унция) 2 170,0055
    Серебро (1 унция) 31,4866
    Платина (1 унция) 1 638,1898
    Палладий (1 унция) 1 352,1026
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