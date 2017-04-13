Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2017)

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара США остался стабильным - 1,7029 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,65% - до 1,8175 маната. Курс рубля вырос на 0,67% - до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7029
|1 Евро
|1.8175
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.2916
|1 Аргентинское песо
|0.1121
|1 Белорусский рубль
|0.9005
|1 Бразильский реал
|0.5449
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4636
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1269
|100 Вон Республики Корея
|0.1512
|1 Чешская крона
|0.0681
|100 Чилийских песо
|0.2608
|1 Китайский юань
|0.2476
|1 Датская крона
|0.2443
|1 Грузинский лари
|0.7119
|1 Гонконгский доллар
|0.2191
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1394
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1903
|1 Швейцарский франк
|1.7008
|1 Израильский шекель
|0.4679
|1 Канадский доллар
|1.2872
|1 Кувейтский динар
|5.5833
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3850
|1 Мексиканское песо
|0.0918
|1 Молдавский лей
|0.0885
|1 Египетский фунт
|0.0938
|1 Норвежская крона
|0.1995
|100 Узбекских сум
|0.0467
|1 Польский злотый
|0.4278
|1 Сингапурский доллар
|1.2225
|1 Саудовский риал
|0.4541
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3091
|1 Турецкая лира
|0.4668
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1922
|1 Новый туркменский манат
|0.4872
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.5645
|1 Новозеландский доллар
|1.1925
|Золото (1 унция)
|2 170,0055
|Серебро (1 унция)
|31,4866
|Платина (1 унция)
|1 638,1898
|Палладий (1 унция)
|1 352,1026
Namiq HüseynovАвтор новости
Поделиться в Facebook