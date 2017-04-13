Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2017)

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара США остался стабильным - 1,7029 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,65% - до 1,8175 маната. Курс рубля вырос на 0,67% - до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США

1.7029 1 Евро 1.8175 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.2916 1 Аргентинское песо 0.1121 1 Белорусский рубль 0.9005 1 Бразильский реал 0.5449 1 Дирхам ОАЭ 0.4636 1 Южноафриканский рэнд 0.1269 100 Вон Республики Корея 0.1512 1 Чешская крона 0.0681 100 Чилийских песо 0.2608 1 Китайский юань 0.2476 1 Датская крона 0.2443 1 Грузинский лари 0.7119 1 Гонконгский доллар 0.2191 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1394 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1903 1 Швейцарский франк 1.7008 1 Израильский шекель 0.4679 1 Канадский доллар 1.2872 1 Кувейтский динар 5.5833 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3850 1 Мексиканское песо 0.0918 1 Молдавский лей 0.0885 1 Египетский фунт 0.0938 1 Норвежская крона 0.1995 100 Узбекских сум 0.0467 1 Польский злотый 0.4278 1 Сингапурский доллар 1.2225 1 Саудовский риал 0.4541 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3091 1 Турецкая лира 0.4668 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1922 1 Новый туркменский манат 0.4872 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.5645 1 Новозеландский доллар 1.1925 Золото (1 унция) 2 170,0055 Серебро (1 унция) 31,4866 Платина (1 унция) 1 638,1898 Палладий (1 унция) 1 352,1026