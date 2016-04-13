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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2016)

    1 доллар США - 1,5264 маната

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5264 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,36% и составил 1,7349 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,19% и составил 0,0233 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5264
    1 Евро 1.7349
    1 Российский рубль 0.0233
    1 Австралийский доллар 1.1750
    1 Аргентинское песо 0.1053
    100 Белорусских рублей 0.0077
    1 Бразильский реал 0.4377
    1 Дирхам ОАЭ 0.4156
    1 Южноафриканский рэнд 0.1040
    100 Вон Республики Корея 0.1336
    1 Чешская крона 0.0642
    100 Чилийских песо 0.2268
    1 Китайский юань 0.2361
    1 Датская крона 0.2331
    1 Грузинский лари 0.6784
    1 Гонконгский доллар 0.1968
    1 Индийская рупия 0.0230
    1 Английский фунт стерлингов 2.1768
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1886
    1 Швейцарский франк 1.5945
    1 Израильский шекель 0.4050
    1 Канадский доллар 1.1962
    1 Кувейтский динар 5.0618
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0218
    100 Ливанских фунтов 0.1013
    1 Малазийский ринггит 0.3954
    1 Мексиканское песо 0.0875
    1 Молдавский лей 0.0778
    1 Египетский фунт 0.1719
    1 Норвежская крона 0.1867
    100 Узбекских сум 0.0530
    1 Польский злотый 0.4051
    1 Сингапурский доллар 1.1347
    1 Саудовский риал 0.4070
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1210
    1 Турецкая лира 0.5386
    1 Тайваньский доллар 0.0472
    1 Таджикский сомони 0.1950
    1 Новый туркменский манат 0.4506
    1 Украинская гривна 0.0600
    100 Японских йен 1.4016
    1 Новозеландский доллар 1.0595
    Золото (1 унция) 1915,0214
    Серебро (1 унция) 24,4972
    Платина (1 унция) 1511,1360
    Палладий (1 унция) 833,4144

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