​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2016)

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5264 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,36% и составил 1,7349 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,19% и составил 0,0233 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5264
|1 Евро
|1.7349
|1 Российский рубль
|0.0233
|1 Австралийский доллар
|1.1750
|1 Аргентинское песо
|0.1053
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.4377
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4156
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1040
|100 Вон Республики Корея
|0.1336
|1 Чешская крона
|0.0642
|100 Чилийских песо
|0.2268
|1 Китайский юань
|0.2361
|1 Датская крона
|0.2331
|1 Грузинский лари
|0.6784
|1 Гонконгский доллар
|0.1968
|1 Индийская рупия
|0.0230
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1768
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1886
|1 Швейцарский франк
|1.5945
|1 Израильский шекель
|0.4050
|1 Канадский доллар
|1.1962
|1 Кувейтский динар
|5.0618
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0218
|100 Ливанских фунтов
|0.1013
|1 Малазийский ринггит
|0.3954
|1 Мексиканское песо
|0.0875
|1 Молдавский лей
|0.0778
|1 Египетский фунт
|0.1719
|1 Норвежская крона
|0.1867
|100 Узбекских сум
|0.0530
|1 Польский злотый
|0.4051
|1 Сингапурский доллар
|1.1347
|1 Саудовский риал
|0.4070
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1210
|1 Турецкая лира
|0.5386
|1 Тайваньский доллар
|0.0472
|1 Таджикский сомони
|0.1950
|1 Новый туркменский манат
|0.4506
|1 Украинская гривна
|0.0600
|100 Японских йен
|1.4016
|1 Новозеландский доллар
|1.0595
|Золото (1 унция)
|1915,0214
|Серебро (1 унция)
|24,4972
|Платина (1 унция)
|1511,1360
|Палладий (1 унция)
|833,4144
Tural İbadlıАвтор новости
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