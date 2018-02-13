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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2018)

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15%, до 2,0919 маната, курс рубля - на 0,34%, до 0,0294 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0919
    1 Российский рубль 0.0294
    1 Австралийский доллар 1.3381
    1 Аргентинское песо 0.0850
    1 Белорусский рубль 0.8522
    1 Бразильский реал 0.5150
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1424
    100 Вон Республики Корея 0.1571
    1 Чешская крона 0.0824
    100 Чилийских песо 0.2837
    1 Китайский юань 0.2687
    1 Датская крона 0.2808
    1 Грузинский лари 0.6953
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.3544
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2110
    1 Швейцарский франк 1.8118
    1 Израильский шекель 0.4827
    1 Канадский доллар 1.3518
    1 Кувейтский динар 5.6628
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4323
    1 Мексиканское песо 0.0915
    1 Молдавский лей 0.1018
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2151
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5019
    1 Сингапурский доллар 1.2859
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4584
    1 Турецкая лира 0.4478
    1 Тайваньский доллар 0.0581
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0634
    100 Японских йен 1.5689
    1 Новозеландский доллар 1.2354
    Золото (1 унция) 2254,5791
    Серебро (1 унция) 28.2254
    Платина (1 унция) 1657,3765
    Палладий (1 унция) 1672,6689
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