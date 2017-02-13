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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2017)

    1 Доллар США - 1,7301 маната

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7301 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36% - до 1,8378 маната. Курс рубля повысился на 1,02% - до 0,0296 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7301
    1 Евро 1.8378
    1 Российский рубль 0.0296
    1 Австралийский доллар 1.3261
    1 Аргентинское песо 0.1114
    1 Белорусский рубль 0.9113
    1 Бразильский реал 0.5553
    1 Дирхам ОАЭ 0.4710
    1 Южноафриканский рэнд 0.1293
    100 Вон Республики Корея 0.1500
    1 Чешская крона 0.0680
    100 Чилийских песо 0.2705
    1 Китайский юань 0.2513
    1 Датская крона 0.2472
    1 Грузинский лари 0.6510
    1 Гонконгский доллар 0.2230
    1 Индийская рупия 0.0258
    1 Английский фунт стерлингов 2.1617
    100 Индонезийских рупий 0.0130
    100 Иранских риалов 0.0044
    1 Шведская крона 0.1937
    1 Швейцарский франк 1.7228
    1 Израильский шекель 0.4616
    1 Канадский доллар 1.3213
    1 Кувейтский динар 5.6734
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1147
    1 Малазийский ринггит 0.3889
    1 Мексиканское песо 0.0850
    1 Молдавский лей 0.0866
    1 Египетский фунт 0.0983
    1 Норвежская крона 0.2061
    100 Узбекских сум 0.0527
    1 Польский злотый 0.4279
    1 Сингапурский доллар 1.2156
    1 Саудовский риал 0.4614
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3426
    1 Турецкая лира 0.4678
    1 Тайваньский доллар 0.0558
    1 Таджикский сомони 0.2189
    1 Новый туркменский манат 0.4950
    1 Украинская гривна 0.0635
    100 Японских йен 1.5196
    1 Новозеландский доллар 1.2464
    Золото (1 унция) 2125,0818
    Серебро (1 унция) 30,9515
    Платина (1 унция) 1717,9893
    Палладий (1 унция) 1351,2081
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