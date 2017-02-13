Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2017)

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7301 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36% - до 1,8378 маната. Курс рубля повысился на 1,02% - до 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7301
|1 Евро
|1.8378
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.3261
|1 Аргентинское песо
|0.1114
|1 Белорусский рубль
|0.9113
|1 Бразильский реал
|0.5553
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4710
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1293
|100 Вон Республики Корея
|0.1500
|1 Чешская крона
|0.0680
|100 Чилийских песо
|0.2705
|1 Китайский юань
|0.2513
|1 Датская крона
|0.2472
|1 Грузинский лари
|0.6510
|1 Гонконгский доллар
|0.2230
|1 Индийская рупия
|0.0258
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1617
|100 Индонезийских рупий
|0.0130
|100 Иранских риалов
|0.0044
|1 Шведская крона
|0.1937
|1 Швейцарский франк
|1.7228
|1 Израильский шекель
|0.4616
|1 Канадский доллар
|1.3213
|1 Кувейтский динар
|5.6734
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1147
|1 Малазийский ринггит
|0.3889
|1 Мексиканское песо
|0.0850
|1 Молдавский лей
|0.0866
|1 Египетский фунт
|0.0983
|1 Норвежская крона
|0.2061
|100 Узбекских сум
|0.0527
|1 Польский злотый
|0.4279
|1 Сингапурский доллар
|1.2156
|1 Саудовский риал
|0.4614
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3426
|1 Турецкая лира
|0.4678
|1 Тайваньский доллар
|0.0558
|1 Таджикский сомони
|0.2189
|1 Новый туркменский манат
|0.4950
|1 Украинская гривна
|0.0635
|100 Японских йен
|1.5196
|1 Новозеландский доллар
|1.2464
|Золото (1 унция)
|2125,0818
|Серебро (1 унция)
|30,9515
|Платина (1 унция)
|1717,9893
|Палладий (1 унция)
|1351,2081
Tural İbadlıАвтор новости
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