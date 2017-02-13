Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2017)

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7301 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36% - до 1,8378 маната. Курс рубля повысился на 1,02% - до 0,0296 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7301 1 Евро 1.8378 1 Российский рубль 0.0296 1 Австралийский доллар 1.3261 1 Аргентинское песо 0.1114 1 Белорусский рубль 0.9113 1 Бразильский реал 0.5553 1 Дирхам ОАЭ 0.4710 1 Южноафриканский рэнд 0.1293 100 Вон Республики Корея 0.1500 1 Чешская крона 0.0680 100 Чилийских песо 0.2705 1 Китайский юань 0.2513 1 Датская крона 0.2472 1 Грузинский лари 0.6510 1 Гонконгский доллар 0.2230 1 Индийская рупия 0.0258 1 Английский фунт стерлингов 2.1617 100 Индонезийских рупий 0.0130 100 Иранских риалов 0.0044 1 Шведская крона 0.1937 1 Швейцарский франк 1.7228 1 Израильский шекель 0.4616 1 Канадский доллар 1.3213 1 Кувейтский динар 5.6734 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1147 1 Малазийский ринггит 0.3889 1 Мексиканское песо 0.0850 1 Молдавский лей 0.0866 1 Египетский фунт 0.0983 1 Норвежская крона 0.2061 100 Узбекских сум 0.0527 1 Польский злотый 0.4279 1 Сингапурский доллар 1.2156 1 Саудовский риал 0.4614 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3426 1 Турецкая лира 0.4678 1 Тайваньский доллар 0.0558 1 Таджикский сомони 0.2189 1 Новый туркменский манат 0.4950 1 Украинская гривна 0.0635 100 Японских йен 1.5196 1 Новозеландский доллар 1.2464 Золото (1 унция) 2125,0818 Серебро (1 унция) 30,9515 Платина (1 унция) 1717,9893 Палладий (1 унция) 1351,2081