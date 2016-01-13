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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2016)

    1 доллар - 1,5682 маната

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,5682 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,52% и составил 1,6980 маната. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,98% и составил 0,0203 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5682
    1 Евро 1.6980
    1 Российский рубль 0.0203
    1 Австралийский доллар 1.1031
    1 Аргентинское песо 0.1163
    100 Белорусских рублей 0.0081
    1 Бразильский реал 0.3893
    1 Дирхам ОАЭ 0.4269
    1 Южноафриканский рэнд 0.0949
    100 Вон Республики Корея 0.1303
    1 Чешская крона 0.0628
    100 Чилийских песо 0.2149
    1 Китайский юань 0.2384
    1 Датская крона 0.2276
    1 Грузинский лари 0.6480
    1 Гонконгский доллар 0.2021
    1 Индийская рупия 0.0235
    1 Английский фунт стерлингов 2.2681
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1835
    1 Швейцарский франк 1.5604
    1 Израильский шекель 0.3979
    1 Канадский доллар 1.1019
    1 Кувейтский динар 5.1521
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0206
    100 Ливанских фунтов 0.1040
    1 Малазийский ринггит 0.3576
    1 Мексиканское песо 0.0879
    1 Молдавский лей 0.0770
    1 Египетский фунт 0.2003
    1 Норвежская крона 0.1765
    100 Узбекских сум 0.0557
    1 Польский злотый 0.3894
    1 Сингапурский доллар 1.0936
    1 Саудовский риал 0.4178
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1675
    1 Турецкая лира 0.5181
    1 Тайваньский доллар 0.0470
    1 Таджикский сомони 0.2142
    1 Новый туркменский манат 0.4612
    1 Украинская гривна 0.0675
    100 Японских йен 1.3257
    1 Новозеландский доллар 1.0304
    Золото (1 унция) 1702,1243
    Серебро (1 унция) 21,6490
    Платина (1 унция) 1321,9926
    Палладий (1 унция) 737,0540
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